Подрыв коллаборанта в Запорожье — Федоров рассказал детали покушения
Во временно оккупированной Акимовке Запорожской области 16 апреля произошел мощный взрыв. Выяснилось, что подорвали местного коллаборанта, депутата оккупационного совета Акимовки Антона Якименко.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал детали покушения на вражеского приспешника.
Что известно о коллаборанте
Федоров рассказал, что Якименко еще до полномасштабного вторжения был изгнан из правоохранительных структур за то, что брал взятки и совершал преступления в Украине. А после 24 февраля охотно перешел на сторону врага.
"После 24 февраля, когда сразу стал на сторону врага, стал пособием организации их недовласти, стал агитатором и одним из членов партии "Единая Россия" и затем на фейковых выборах якобы получил должность в фейковом совете Якимовки", — говорится в сообщении главы ОВА.
Детали покушения на Якименко
Чиновник добавил, что взрывчатка была установлена в автомобиле Якименко. Когда он заезжал к себе домой, это взрывное устройство сработало. Это повлекло за собой повреждение его тела, но "к сожалению, не добило полностью".
"Кто-то думает, что на временно оккупированных территориях сопротивление закончилось или уменьшилось; кто-то думает, что после двух лет оккупации все предатели могут себя свободно чувствовать на временно оккупированной территории — это совсем не так. Наши правоохранительные структуры фиксируют абсолютно все преступления, в том числе коллаборационную деятельность на ТОТ, и как очно находят, так и заочно осуждают врагов и точно они будут нести ответственность по украинскому законодательству", — подытожил Федоров.
Напомним, недавно СБУ объявила подозрение коллаборанту, воевавшему против украинцев под Соледаром.
Кроме того, спецназовцы разоблачили и задержали российского агента, который приводил российские дроны на локации Сил обороны и руководства Херсонской областной военной администрации. Работал он под видом "таксиста".
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