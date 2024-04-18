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Подрыв коллаборанта в Запорожье — Федоров рассказал детали покушения

18 апреля 2024 09:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Подрыв коллаборанта в Запорожье — Федоров рассказал детали покушения
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во временно оккупированной Акимовке Запорожской области 16 апреля произошел мощный взрыв. Выяснилось, что подорвали местного коллаборанта, депутата оккупационного совета Акимовки Антона Якименко.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал детали покушения на вражеского приспешника.

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Федоров рассказал, что Якименко еще до полномасштабного вторжения был изгнан из правоохранительных структур за то, что брал взятки и совершал преступления в Украине. А после 24 февраля охотно перешел на сторону врага.

"После 24 февраля, когда сразу стал на сторону врага, стал пособием организации их недовласти, стал агитатором и одним из членов партии "Единая Россия" и затем на фейковых выборах якобы получил должность в фейковом совете Якимовки", — говорится в сообщении главы ОВА.

Детали покушения на Якименко

Чиновник добавил, что взрывчатка была установлена в автомобиле Якименко. Когда он заезжал к себе домой, это взрывное устройство сработало. Это повлекло за собой повреждение его тела, но "к сожалению, не добило полностью".

"Кто-то думает, что на временно оккупированных территориях сопротивление закончилось или уменьшилось; кто-то думает, что после двух лет оккупации все предатели могут себя свободно чувствовать на временно оккупированной территории — это совсем не так. Наши правоохранительные структуры фиксируют абсолютно все преступления, в том числе коллаборационную деятельность на ТОТ, и как очно находят, так и заочно осуждают врагов и точно они будут нести ответственность по украинскому законодательству", — подытожил Федоров.

Напомним, недавно СБУ объявила подозрение коллаборанту, воевавшему против украинцев под Соледаром.

Кроме того, спецназовцы разоблачили и задержали российского агента, который приводил российские дроны на локации Сил обороны и руководства Херсонской областной военной администрации. Работал он под видом "таксиста".

взрыв
Запорожская область
Коллаборант
Иван Федоров
оккупация
война в Украине

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