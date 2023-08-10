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Підсанкційний власник Яндекса вперше прокоментував повномасштабне вторгнення

10 серпня 2023 13:14
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Підсанкційний власник Яндекса вперше прокоментував повномасштабне вторгнення
Засновник "Яндексу" Аркадій Волож. Фото: рос.ЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Засновник "Яндекса" Аркадій Волож вперше публічно прокоментував вторгнення Росії в Україну. Бізнесмен засудив російську агресію.

Про це пише Радіо Свобода.

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Ще у червні 2022 року 59-річний засновник "Яндексу" Аркадій Волож потрапив до списків санкцій Євросоюзу. В офіційному журналі ЄС він названий бізнесменом, який "матеріально та фінансово підтримує уряд РФ та несе відповідальність за дії чи політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України".

До того ж у ЄС вважають, що "Яндекс" причетний до поширення російської пропаганди та видалення критики Кремля, у тому числі щодо російської агресії.

Однак за інформацією ЗМІ, Волож начебто усвідомлює наслідки своїх дій. Так, за його словами, напад на Україну "варварський і страшний". Бізнесмен заявив, що бачить "частку своєї відповідальності" за дії РФ.

Нагадаємо, у Чехії заарештували п'ятизірковий готель російського мільярдера Євтушенка.

Також ми писали, як російські олігархи спонсорують війну: чекають, доки можна буде втекти до ОАЕ.

До того ж стало відомо, що в Україні арештовано активи олігархів РФ на майже 190 млрд грн.

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