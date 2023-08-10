Подсанкционный владелец Яндекса впервые прокомментировал полномасштабное вторжение

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Фото: рус.СМИ

Основатель "Яндекса" Аркадий Волож впервые публично прокомментировал вторжение России в Украину. Бизнесмен осудил российскую агрессию.

Об этом пишет Радио Свобода.

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Еще в июне 2022 года 59-летний основатель "Яндекса" Аркадий Волож попал в списки санкций Евросоюза. В официальном журнале ЕС он назван бизнесменом, который "материально и финансово поддерживает правительство РФ и несет ответственность за действия или политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

К тому же в ЕС считают, что "Яндекс" причастен к распространению российской пропаганды и удалению критики Кремля, в том числе по поводу российской агрессии.

Однако, по информации СМИ, Волож вроде бы осознает последствия своих действий. Так, по его словам, нападение на Украину "варварское и страшное". Бизнесмен заявил, что видит "долю своей ответственности" за действия РФ.

Напомним, в Чехии арестовали пятизвездочный отель российского миллиардера Евтушенко.

Также мы писали, как российские олигархи спонсируют войну : ждут, пока можно будет бежать в ОАЭ.

К тому же стало известно, что в Украине арестованы активы олигархов РФ почти на 190 млрд грн.