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США на "Рамштайні" заявили, що навчатимуть українських військових використовувати танки Abrams

21 квітня 2023 13:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
США на "Рамштайні" заявили, що навчатимуть українських військових використовувати танки Abrams
Засідання Контактної групи з питань оборони "Рамштайн". Фото: REUTERS/Heiko Becker
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сполучені Штати Америки почнуть навчати українських військових використовувати та обслуговувати танки Abrams. Це відбудеться вже найближчими тижнями, оскільки Штати продовжують прискорювати свої зусилля, щоб якнайшвидше доставити техніку на поле бою.

Про це повідомляє AP News.

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Це рішення було прийнято в той час, коли лідери оборонних відомств з усієї Європи та світу зустрічаються на авіабазі "Рамштайн" в Німеччині, щоб скоординувати постачання зброї та іншого обладнання в Україну. 

За словами офіційних осіб, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня, а через кілька тижнів українські війська розпочнуть навчання. Вони розповіли, що тренування триватимуть близько 10 тижнів.

Тренувальні танки не будуть тими, які були надані Україні для боротьби з російським вторгненням. 

"Мета полягає в тому, щоб війська були підготовлені до того часу, коли відремонтовані танки будуть готові, щоб вони могли негайно вирушити в бій. Танки переобладнуються відповідно до потреб України", — йдеться у повідомленні.

За словами офіційних осіб, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку — одні навчаться керувати танками, а інші — ремонтувати і обслуговувати їх. Після перших 10 тижнів навчання можуть бути проведені додаткові тренування з ведення бою і маневрування на Abrams. Офіційні особи говорили на умовах анонімності, щоб надати деталі, які не розголошуються публічно.

Нагадаємо, США планують прискорити процес передачі Україні танків Abrams. Робота щодо цього вже ведеться. 

Також ми писали, що сьогодні, 21 квітня, у Німеччині проходить одинадцяте засідання у форматі "Рамштайн". Союзники обговорять стратегію України на цей рік.

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