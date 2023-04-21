Итоги заседания "Рамштайна": что получит Украина для дальнейшей борьбы против РФ

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Фото: Минобороны Украины

Сегодня, 21 апреля, прошло заседание "Рамштайна". Украина получит ракеты в комплексы противовоздушной обороны и другое тяжелое вооружение.

Это сообщается по итогам 11-й встречи в формате "Рамштайн".

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Итоги заседания "Рамштайна"

Глава Пентагона подчеркнул, что Россия продолжает обстреливать гражданские объекты: школы, больницы и жилые дома без какой-либо военной цели. И потому "Приоритет №1 - поддержка ПВО".

"Многие участники нынешней встречи также поддержали предложение о предоставлении ракет в ПВО и другому тяжелому вооружению", — сказал Остин.

Он отметил, что партнеры понимают потребности украинцев, и первичная цель по оказанию ВСУ наибольшей военной помощи была достигнута. Кроме того, в ЕС предлагают ускорить производство и поставку амуниции для Украины.

"Фактически мы стали на путь обеспечения Украине мощного военного потенциала, предоставляя Breadly, Stryker, другое оборудование, фактически на протяжении всего времени мы предоставляли амуницию для того, чтобы украинцы были успешны на поле боя. Можно сказать, что работа была сверхсложной, однако мы достигли наших первичных целей предоставить самое неотложное", — сказал Остин.

Также он добавил, что "для Украины сейчас наиболее нужны системы ПВО, чтобы обезопаситься от российских массированных ракетных атак. Это приоритет №1, в частности в ближайшей перспективе".

Глава Пентагона подтвердил, что танки M1A1 Abrams прибудут в Германию для тренировок военных ВСУ в течение нескольких недель. Со своей стороны глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что передача Abrams ВСУ изменит ситуацию на поле боя.

"Я думаю, что Abrams являются самыми современными танками на сегодня. Как только их применят в боях, мы увидим, как изменится ситуация. Никто еще не учил танкистов, как управлять этой техникой, поэтому для нас это приоритет — научить достаточное количество бригад танкистов", — рассказал он.

Истребители для Украины

США сейчас делают ставку на мощные системы ПВО для Украины.

"Больше всего страдают оккупированные территории или недавно освобождены. Мы понимаем, что очень много ракет продолжают выпускать именно там. Когда мы говорим об истребителях, то для этого необходимо мощное обучение для пилотов, и сейчас, если мы сравниваем, сколько времени у нас есть, — мы его используем оптимально и фокусируемся на ПВО", — сказал Милли.

Кроме этого он добавил, что сейчас РФ очень осторожно обращается с ракетами, понимая, что украинская ПВО очень эффективно отрабатывает, и у нее не получается поражать цели.

Напомним, что Соединенные Штаты начнут обучать украинских военных использовать и обслуживать танки Abrams. Это произойдет уже в ближайшие недели, поскольку Штаты продолжают ускорять свои усилия, чтобы как можно быстрее доставить технику на поле боя.