Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Підтоплення Херсонської і Миколаївської областей: свіжі дані від МВС arrow

Підтоплення Херсонської і Миколаївської областей: свіжі дані від МВС

16 червня 2023 11:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Підтоплення Херсонської і Миколаївської областей: свіжі дані від МВС
Ситуація на підтоплених територіях. Фото: МВС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На правобережжі Херсонській області підтопленими залишаються понад 1500 будинків. У Миколаївській області у воді досі 35 обійсть.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Читайте також:

Херсонська область

Станом на 16 червня підтопленими водою колишнього Каховського водосховища залишається 30 населених пунктів регіону:

  • 13 — на вільному від росіян правобережжі Дніпра;
  • 17 — на лівому, окупованому березі Херсонщини.
Рятувальник у Херсонській області
Рятувальник у Херсонській області
Фото: МВС

Усього у воді на підконтрольній Україні території Херсонської області досі перебувають 1528 будинків.

Влада проводить роботу з відкачування води, а також намагається забезпечити водою та продуктами людей, постраждалих від російського теракту.

Процес відкачування води
Процес відкачування води
Фото: ДСНС

Миколаївська область

На території цього регіону підтопленими залишаються 35 будинків.

Крім того, під водою перебувають городи та господарства у Баштанському районі.

Рятувальники на підтоплених територіях
Рятувальники на підтоплених територіях
Фото: ДСНС

До відповідних населених пунктів місцева влада організувала підвезення питної води.

МВС про ситуацію у підтоплених регіонах
МВС про ситуацію у підтоплених регіонах

Нагадаємо, що, за інформацією Центру національного спротиву, на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотні людей не можуть евакуюватися. Все через те, що окупанти блокують таку можливість.

Додамо, що на Миколаївщині із зони підтоплення евакуювали понад 650 людей.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB