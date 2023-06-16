Підтоплення Херсонської і Миколаївської областей: свіжі дані від МВС

Ситуація на підтоплених територіях. Фото: МВС

На правобережжі Херсонській області підтопленими залишаються понад 1500 будинків. У Миколаївській області у воді досі 35 обійсть.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Херсонська область

Станом на 16 червня підтопленими водою колишнього Каховського водосховища залишається 30 населених пунктів регіону:

13 — на вільному від росіян правобережжі Дніпра;

17 — на лівому, окупованому березі Херсонщини.

Рятувальник у Херсонській області

Фото: МВС

Усього у воді на підконтрольній Україні території Херсонської області досі перебувають 1528 будинків.

Влада проводить роботу з відкачування води, а також намагається забезпечити водою та продуктами людей, постраждалих від російського теракту.

Процес відкачування води

Фото: ДСНС

Миколаївська область

На території цього регіону підтопленими залишаються 35 будинків.

Крім того, під водою перебувають городи та господарства у Баштанському районі.

Рятувальники на підтоплених територіях

Фото: ДСНС

До відповідних населених пунктів місцева влада організувала підвезення питної води.

МВС про ситуацію у підтоплених регіонах

Нагадаємо, що, за інформацією Центру національного спротиву, на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотні людей не можуть евакуюватися. Все через те, що окупанти блокують таку можливість.

Додамо, що на Миколаївщині із зони підтоплення евакуювали понад 650 людей.