РФ блокує евакуацію населення з Херсонщини, — Центр спротиву

Люди евакуюються з підтопленого Херсона. Фото: УНІАН

На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотні людей не можуть евакуюватися. Все через те, що окупанти блокують таку можливість.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У Центрі зазначають, що Олешківська громада одна з найбільш постраждалих внаслідок чергового російського злочину.

"Росіяни вчиняють злочин тричі — перший раз, окупувавши громаду у 2022 році. Вдруге — підірвавши дамбу Каховської ГЕС, що призвело до суттєвих руйнувань громади та жертв. Втретє — коли не надають допомогу постраждалому мирному населенню, хоча зобовʼязані це робити відповідно до Женевських конвенцій", — йдеться в повідомленні Центру національного спротиву.

За повідомленнями людей, що змогли евакуюватися із зони лихаю, окупанти запровадили 20-денний карантин, що ускладнює доступ до міста Олешки.

Також загарбники не випускають за межі міста без російського паспорта. А отримати його можна лише в окупованому Скадовську, до якого потрапити неможливо.

Нагадаємо, український уряд виділив майже два з половиною мільярди гривень, щоб забезпечити південь України водою. Розпочалося будівництво нових магістральних водогонів.

Також розпочався процес проведення оцінки збитків та формування списку постраждалих громад, забезпечення підвезення питної води, приготування рішення про виплати постраждалим українцям.