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Подтопление Херсонской и Николаевской областей: свежие данные МВД

16 июня 2023 11:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Подтопление Херсонской и Николаевской областей: свежие данные МВД
Ситуация на подтопленных территориях. Фото: МВД
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На правобережье Херсонской области подтопленными остаются более 1500 домов. В Николаевской области в воде до сих пор 35 подворий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Херсонская область

По состоянию на 16 июня подтопленными водой бывшего Каховского водохранилища остаются 30 населенных пунктов региона:

  • 13 — на свободном от россиян правобережье Днепра;
  • 17 — на левом, оккупированном берегу Херсонской области.
Спасатель в Херсонской области
Спасатель в Херсонской области
Фото: МВД

Всего в воде на подконтрольной Украине территории Херсонской области до сих пор находятся 1528 домов.

Власти проводят работу по откачке воды, а также пытаются обеспечить водой и продуктами людей, пострадавших от российского теракта.

Процесс откачки воды
Процесс откачки воды
Фото: ГСЧС

Николаевская область

На территории этого региона подтопленными остаются 35 домов.

Кроме того, под водой находятся огороды и хозяйства в Баштанском районе.

Спасатели на подтопленных территориях
Спасатели на подтопленных территориях
Фото: ГСЧС

В соответствующие населенные пункты местные власти организовали подвоз питьевой воды.

МВД о ситуации в подтопленных регионах
МВД о ситуации в подтопленных регионах

Напомним, что, по информации Центра национального сопротивления, на временно оккупированном левобережье Херсона сотни людей не могут эвакуироваться. Все потому, что оккупанты блокируют такую возможность.

Добавим, что в Николаевской области из зоны подтопления эвакуировали более 650 человек.

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