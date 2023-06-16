Подтопление Херсонской и Николаевской областей: свежие данные МВД
На правобережье Херсонской области подтопленными остаются более 1500 домов. В Николаевской области в воде до сих пор 35 подворий.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Херсонская область
По состоянию на 16 июня подтопленными водой бывшего Каховского водохранилища остаются 30 населенных пунктов региона:
- 13 — на свободном от россиян правобережье Днепра;
- 17 — на левом, оккупированном берегу Херсонской области.
Всего в воде на подконтрольной Украине территории Херсонской области до сих пор находятся 1528 домов.
Власти проводят работу по откачке воды, а также пытаются обеспечить водой и продуктами людей, пострадавших от российского теракта.
Николаевская область
На территории этого региона подтопленными остаются 35 домов.
Кроме того, под водой находятся огороды и хозяйства в Баштанском районе.
В соответствующие населенные пункты местные власти организовали подвоз питьевой воды.
Напомним, что, по информации Центра национального сопротивления, на временно оккупированном левобережье Херсона сотни людей не могут эвакуироваться. Все потому, что оккупанты блокируют такую возможность.
Добавим, что в Николаевской области из зоны подтопления эвакуировали более 650 человек.