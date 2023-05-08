Пєсков істерично відреагував на заяву Буданова після замаху на Прилєпіна

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Фото: Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував слова глави ГУР МО Кирила Буданова після замаху на Захара Прилєпіна. Він сказав, що ця заява була жахливою.

Про це заявив Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

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Істерична реакція Пєскова

"Ми рішуче засуджуємо такі заяви, у нас є спеціальні служби, які будуть робити все, що треба, на тлі цих заяв. У цьому ні в кого не повинно бути сумнівів", — наголосив Пєсков.

За його словами, Москва буде уважно відстежувати реакцію європейських столиць і особливо Вашингтона.

Що передувало

Очільник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати інформацію про можливу причетність українських спецслужб до ліквідації російських пропагандистів.

Він наголосив, що Україна продовжить боротися з російськими окупантами до повної перемоги.

"Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де у всьому світі до повної перемоги України", — заявив Буданов.

Нагадаємо, 6 травня у російській Нижньогородській області підірвали автомобіль, в якому їхав пропагандист письменник і член партії "Справедлива Росія" Захар Прилєпін. Його госпіталізували до лікарні з "пораненням обох ніг". Згодом росЗМІ опублікували деталі його стану.

Також ми писали, що МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна. Там стверджують, що так званий підозрюваний у замаху на Захара Прилєпіна зізнався, що працював у спецслужбі України і довго планував, як вбити пропагандиста.

Додамо, в Офісі Президента України відреагували на підрив автівки українофоба Захара Прилєпіна. В ОП сказали, що цей замах не має великого значення для України.