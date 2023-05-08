Стало відомо, кому міг бути вигідним замах на Прилєпіна

Автівка Прилєпіна після вибуху. Фото: REUTERS/Anastasia Makarycheva

Українській стороні не було сенсу у фізичній ліквідації одіозного російського письменника та українофоба Захара Прилєпіна. Якби хтось його хотів прибрати, то зробив би це напевно.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Якби там дійсно вибухнула протитанкова міна, то Прилєпін не відбувся лише пораненням ніг — там би нічого від нього не залишилося", — сказав Снєгирьов.

З іншого боку, додав він, для України немає ніякої доцільності в його ліквідації. Як, до речі, і Татарського. Вони — "корисні ідіоти" і не більше. Тим більше що він залишився живим.

"Якби дійсно хтось хотів прибрати Прилєпіна, то зробив би це по-іншому", — припустив Снєгирьов.

Що сталося з Прилєпіним

Українофоба, письменника та члена партії "Справедлива Росія" Захара Прилєпіна лікарі госпіталізували з пораненням обох ніг. 6 травня невідомі підірвали його автівку.

Як відреагували в Україні

В Офісі Президента України відреагували на вчорашній підрив автівки українофоба Зараха Прилєпіна. В ОП сказали, що цей замах не має великого значення для України.

