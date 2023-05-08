Стало відомо, кому міг бути вигідним замах на Прилєпіна

Замах на Прилєпіна: кому це вигідно
Українській стороні не було сенсу у фізичній ліквідації одіозного російського письменника та українофоба Захара Прилєпіна. Якби хтось його хотів прибрати, то зробив би це напевно.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"Якби там дійсно вибухнула протитанкова міна, то Прилєпін не відбувся лише пораненням ніг — там би нічого від нього не залишилося", — сказав Снєгирьов.
З іншого боку, додав він, для України немає ніякої доцільності в його ліквідації. Як, до речі, і Татарського. Вони — "корисні ідіоти" і не більше. Тим більше що він залишився живим.
"Якби дійсно хтось хотів прибрати Прилєпіна, то зробив би це по-іншому", — припустив Снєгирьов.
Що сталося з Прилєпіним
Українофоба, письменника та члена партії "Справедлива Росія" Захара Прилєпіна лікарі госпіталізували з пораненням обох ніг. 6 травня невідомі підірвали його автівку.
Як відреагували в Україні
В Офісі Президента України відреагували на вчорашній підрив автівки українофоба Зараха Прилєпіна. В ОП сказали, що цей замах не має великого значення для України.