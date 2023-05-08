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Песков истерически отреагировал на заявление Буданова после покушения на Прилепина

8 мая 2023 13:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Песков истерически отреагировал на заявление Буданова после покушения на Прилепина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал слова главы ГУР МО Кирилла Буданова после покушения на Захара Прилепина. Он сказал, что это заявление было ужасным.

Об этом заявил Дмитрий Песков, передают росСМИ.

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"Мы решительно осуждаем такие заявления, у нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне этих заявлений. В этом ни у кого не должно быть сомнений", — подчеркнул Песков.

По его словам, Москва будет внимательно отслеживать реакцию европейских столиц и особенно Вашингтона.

Что предшествовало

Глава ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов отказался подтверждать или опровергать информацию о возможной причастности украинских спецслужб к ликвидации российских пропагандистов.

Он подчеркнул, что Украина продолжит бороться с российскими оккупантами до полной победы.

"Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно во всем мире до полной победы Украины", — заявил Буданов.

Напомним, 6 мая в российской Нижегородской области взорвали автомобиль, в котором ехал пропагандист писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин. Его госпитализировали в больницу с "ранением обеих ног". Впоследствии росСМИ опубликовали детали его состояния.

Также мы писали, что МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина. Там утверждают, что так называемый подозреваемый в покушении на Захара Прилепина признался, что работал в спецслужбе Украины и долго планировал как убить пропагандиста.

Добавим, в Офисе Президента Украины отреагировали на подрыв автомобиля украинофоба Захара Прилепина. В ОП сказали, что это покушение не имеет большого значения для Украины.

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