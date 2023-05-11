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Пєсков набрехав ЗМІ, що Росія не воює і не знищує інфраструктуру України

11 травня 2023 11:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Пєсков набрехав ЗМІ, що Росія не воює і не знищує інфраструктуру України
Речник Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кремлівський прессекретар Дмитро Пєсков пояснив відсутність успіхів російської армії на війні тим, що РФ нібито не воює в Україні. За словами Пєскова, окупанти не знищують інфраструктуру та українські міста.

Про це прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив російським ЗМІ.

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Чи досягнуті цілі "спецоперації"

Коментуючи актуальні події російсько-української війни, Пєсков заявив, що цілі, поставлені перед окупаційними військами перед початком "спеціальної військової операції", були виконані — але лише частково.

Щодо того, що не було виконане, речник Володимира Путіна наголосив на задачах "із захисту мешканців Донбасу".

Росія не воює, Росія не знищує

Коментуючи повільні темпи наступу окупаційних військ, Пєсков заявив ЗМІ, що "росіяни не воюють, ми не воюємо".

Речник Путіна пояснив, що війна — це тотальне знищення інфраструктури, це повне знищення міст, а Росія, запевнив Пєсков, "цього не робить".

Нагадаємо, що представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що окупаційні війська РФ не змогли досягти жодної зі стратегічних цілей, які їм були поставлені в кремлі. Зокрема, Росія не змогла виконати чергові терміни та завдання Путіна із захоплення навіть території Донбасу.

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