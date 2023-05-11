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Песков наврал СМИ, что Россия не воюет и не уничтожает инфраструктуру Украины

11 мая 2023 11:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Песков наврал СМИ, что Россия не воюет и не уничтожает инфраструктуру Украины
Спикер Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отсутствие успехов российской армии на войне тем, что РФ якобы не воюет в Украине. По словам Пескова, оккупанты не уничтожают инфраструктуру и украинские города.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

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Достигнуты ли цели "спецоперации"

Комментируя актуальные события российско-украинской войны, Песков заявил, что цели, поставленные перед оккупационными войсками перед началом "специальной военной операции", были выполнены — но частично.

Относительно того, что не было выполнено, представитель Владимира Путина отметил задачи "по защите жителей Донбасса".

Россия не воюет, Россия не уничтожает

Комментируя медленные темпы наступления оккупационных войск, Песков заявил СМИ, что "россияне не воюют, мы не воюем".

Спикер Путина объяснил, что война — это тотальное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов, а Россия, заверил Песков, "этого не делает".

Напомним, что представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что оккупационные войска РФ не смогли достичь ни одной из стратегических целей, поставленных им в кремле. В частности, Россия не смогла выполнить очередные сроки и задачи Путина по захвату даже территории Донбасса.

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