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Окупанти не виконали стратегічної мети кремля, — представник ГУР

1 квітня 2023 16:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що окупаційні війська росії не змогли досягти жодної зі стратегічних цілей, які їм були поставлені в кремлі. Кампанія, яку росіяни називали "новий російський великий наступ", знаходиться на своєму апогеї, але росія не змогла виконати чергові терміни та завдання путіна, зокрема взяти Донбас до кінця березня.

Про це Юсов повідомив в ефірі 24 Каналу, передає ГУР МО.

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Стратегічні цілі росіян

Жодної з озвучених стратегічних цілей цієї війни, яку росіяни називають СВО, не досягнуто і не буде досягнуто. Умовний вихід на адмінкордони дозволив би російським пропагандистам сказати, що хоч якихось цілей цієї СВО досягнуто, і переходити до спроб заморозити ситуацію та диктувати світ на своїх умовах.

Попри різні походження, віросповідання та мову, українці єдина нація, яка бореться з окупантами. Росіяни мають потенційний людський мобілізаційний ресурс і кількість зберігається, законсервована, є велика кількість застарілих зразків.

Проте формально ресурси можуть бути фактичними — військово-політичне керівництво держави агресора розуміє, що довга війна — це такий самий катастрофічний сценарій для росії.

Російські сигнали про встановлення статус-кво та визнання нових кордонових реалій насправді свідчать про те, що кремль не хоче продовження довгої війни.

путінська росія є слабкою державою, залежною від багатьох чинників. Існує втома та невдоволення серед номенклатури, бізнес-еліти від того, куди завів їх путін.

Нагадаємо, настрої в кремлі стали більш похмурими після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт володимира путіна. У росії вже почали шукати йому наступника.

Також ми писали, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів про "досягнення" росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, для рф далі усе буде ще гірше.

Додамо, кількість знищених протягом 17 березня російських окупантів становить приблизно 880 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи та дрони.

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