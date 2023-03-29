Пєсков назвав чергову мету "спецоперації" в Україні і пообіцяв довгу війну проти Заходу
У кремлі вигадали нову причину вторгнення і війни на території України. Виявляється, метою "спеціальної воєнної операції" є забезпечення безпеки російської федерації, на яку ніхто не нападав.
Про це речник президента росії Дмитро Пєсков розповів російським журналістам.
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Нова мета війни в Україні
Прессекретар володимира путіна вигадав нову мету “спеціальної воєнної операції”, яку росія розпочала в Україні рік тому.
За словами Пєскова, такою метою є забезпечення безпеки росії.
Крім того, додатковою метою є, пояснив речник кремля, "турбота про мешканців нових регіонів росії", які країни-агресор анексувала у України восени 2022 року.
Росія єдина
Дмитро Пєсков переконував журналістів, що кремль бачить "безпрецедентну консолідацію" російського суспільства навколо персони володимира путіна.
Саме це є причиною упевненості у перемозі у війні і у вирішенні усіх поставлених завдань.
Війна проти Заходу
Також Пєсков заявив, що боротьба росії із Заходом є "війною у широкому смислі слова".
І ця війна, запевнив прессекретар російського президента, триватиме довго.
Нагадаємо, у середині березня Дмитро Пєсков заявляв, що наразі домовлятися з Україною про мир неможливо. Тому рф й надалі продовжить воювати задля досягнення власних цілей.
Фото з російських ЗМІ