Песков назвал очередную цель "спецоперации" в Украине и пообещал долгую войну против Запада
В кремле придумали новую причину вторжения и войны на территории Украины. Оказывается, целью "специальной военной операции" является обеспечение сохранности русской федерации, на которую никто не нападал.
Об этом пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков рассказал российским журналистам.
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Новая цель войны в Украине
Пресс-секретарь владимира путина придумал новую цель "специальной военной операции", которую россия начала в Украине год назад.
По словам Пескова, такой целью является обеспечение безопасности россии.
Кроме того, дополнительной целью является, пояснил спикер кремля, "забота о жителях новых регионов россии", которые страны-агрессор аннексировала у Украины осенью 2022 года.
Россия едина
Дмитрий Песков убеждал журналистов, что кремль видит "беспрецедентную консолидацию" российского общества вокруг персоны владимира путина.
Именно это является причиной уверенности в победе в войне и решении всех поставленных задач.
Война против Запада
Также Песков заявил, что борьба россии с Западом является "войной в широком смысле слова".
И эта война, заверил пресс-секретарь российского президента, будет продолжаться долго.
Напомним, в середине марта Дмитрий Песков заявлял, что договариваться с Украиной о мире невозможно. Поэтому россия и дальше продолжит воевать для достижения собственных целей.
Фото из российских СМИ