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​​​Песков назвал очередную цель "спецоперации" в Украине и пообещал долгую войну против Запада

29 марта 2023 13:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Пресс-секретарь путина Дмитрий Песков
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В кремле придумали новую причину вторжения и войны на территории Украины. Оказывается, целью "специальной военной операции" является обеспечение сохранности русской федерации, на которую никто не нападал.

Об этом пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков рассказал российским журналистам.

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Новая цель войны в Украине

Пресс-секретарь владимира путина придумал новую цель "специальной военной операции", которую россия начала в Украине год назад.

По словам Пескова, такой целью является обеспечение безопасности россии.

Кроме того, дополнительной целью является, пояснил спикер кремля, "забота о жителях новых регионов россии", которые страны-агрессор аннексировала у Украины осенью 2022 года.

Россия едина

Дмитрий Песков убеждал журналистов, что кремль видит "беспрецедентную консолидацию" российского общества вокруг персоны владимира путина.

Именно это является причиной уверенности в победе в войне и решении всех поставленных задач.

Война против Запада

Также Песков заявил, что борьба россии с Западом является "войной в широком смысле слова".

И эта война, заверил пресс-секретарь российского президента, будет продолжаться долго.

Напомним, в середине марта Дмитрий Песков заявлял, что договариваться с Украиной о мире невозможно. Поэтому россия и дальше продолжит воевать для достижения собственных целей.

Фото из российских СМИ

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