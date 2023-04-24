Пєсков відреагував на інформацію про двійників Путіна та його секретний бункер
Прессекретар президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков назвав брехнею інформацію про двійників Володимира Путіна. Він також дав коментар щодо бункера диктатора РФ.
Про це Пєсков сказав для Interfax.
Реакція Пєскова на двійників Путіна
"Ви, напевно, чули, що у Путіна дуже багато двійників, які працюють замість нього, тоді як він сидить у бункері. Ще одна брехня. Ви бачите, який у нас президент, він як був, він так і є мегаактивний. Його здоров'я, дай Боже, можна побажати тільки самому собі", — сказав Пєсков.
Прессекретар Путіна також заявив, що президент РФ не сидить в бункерах.
"Ні в яких бункерах він, звичайно, ніколи не сидів. Це теж брехня, і ви це бачите, це все очевидно", — додав Пєсков.
Нагадаємо, останнім часом поширилися чутки про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін ослаблений одразу кількома хворобами, та попри це він продовжує вести жорстоку війну проти України, а також їздити на окуповані території. У мережі вже не перший рік ходять чутки про існування двійників російського президента. Новини.LIVЕ зібрало декілька знімків, на яких можна помітити відмінності у зовнішності кровожерливого диктатора.
Також ми писали, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що на тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини їздив не президент РФ Володимир Путін, а один з його двійників.