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Пєсков відреагував на інформацію про двійників Путіна та його секретний бункер

24 квітня 2023 19:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пєсков відреагував на інформацію про двійників Путіна та його секретний бункер
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Фото: Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прессекретар президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков назвав брехнею інформацію про двійників Володимира Путіна. Він також дав коментар щодо бункера диктатора РФ.

Про це Пєсков сказав для Interfax.

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"Ви, напевно, чули, що у Путіна дуже багато двійників, які працюють замість нього, тоді як він сидить у бункері. Ще одна брехня. Ви бачите, який у нас президент, він як був, він так і є мегаактивний. Його здоров'я, дай Боже, можна побажати тільки самому собі", — сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна також заявив, що президент РФ не сидить в бункерах.

"Ні в яких бункерах він, звичайно, ніколи не сидів. Це теж брехня, і ви це бачите, це все очевидно", — додав Пєсков.

Нагадаємо, останнім часом поширилися чутки про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін ослаблений одразу кількома хворобами, та попри це він продовжує вести жорстоку війну проти України, а також їздити на окуповані території. У мережі вже не перший рік ходять чутки про існування двійників російського президента. Новини.LIVЕ зібрало декілька знімків, на яких можна помітити відмінності у зовнішності кровожерливого диктатора.

Також ми писали, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що на тимчасово окуповані території Херсонщини та Луганщини їздив не президент РФ Володимир Путін, а один з його двійників.

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