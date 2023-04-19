В ISW розповіли, чому Путін влаштовує поїздки на окуповані території України

Президент Російської Федерації Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexei Babushkin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували поїздки російського диктатора Володимира Путіна на окуповані території Луганської і Херсонської областей. Він продовжував зображати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У Кремлі 18 квітня повідомили, що Путін відвідав штаб російського угруповання військ "Дніпро" в Херсонській області та штаб Нацгвардії "Восток" в окупованій Луганській області. Прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ відвідав окуповані території 17 квітня. Проте Путін заявив, що на одному з відео "наближається" православне свято Пасхи, що свідчить про те, що його візит відбувся до 16 квітня. Пізніше Кремль відредагував відео.

"Президент України Володимир Зеленський 18 квітня відвідав Авдіївку, і не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив кадри візиту Путіна, щоб затьмарити візит Зеленського в інформаційному просторі. ISW повідомляв про те, що російські мілблогери критикували російських чиновників за те, що вони не відвідали передову, як Зеленський, а Путін раніше відвідав окупований Маріуполь 19 березня, щоб покращити свою зовнішність як лідера часів війни", — йдеться в звіті.

На думку аналітиків, візит російського диктатора, ймовірно, також мав на меті публічно визначити потенційних цапів-відбувайлів напередодні запланованих українських контрнаступів.

В ISW розповіли, що Путін, джерела Кремля та військові блогери все частіше обговорюють перспективи українського контрнаступу, і цілком ймовірно, що Кремль готує вітчизняний інформаційний простір або до військових невдач, або до відсічі загрози контрнаступу.

Аналітики також вважають, що показові зустрічі Путіна з Теплінським, Макаревичем і Лапіним, ймовірно, підтверджують чергову зміну військового командування і, можливо, в найближчому оточенні Кремля.

Припускається й те, що, можливо, Путін намагається збалансувати вплив ПВК "Вагнер", повторно призначивши Лапіна командувачем Луганської ділянки фронту.

Нагадаємо, російські пропагандистські медіа заявляли, що президент країни-агресора Володимир Путін приїжджав на окуповану українську територію. Йдеться, зокрема, про Херсонську та Луганську області.

Також ми писали, що 18 квітня, Михайло Подоляк написав, що деградація Путіна за рік вражаюча, адже тепер всім байдуже на його слова. Всі сприймають його як автора масових вбивств.

Додамо, прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков зробив чимало заяв. Він заявив, що Путін відвідав тимчасово окуповані території Херсонської і Луганської областей 17 квітня, а решта припущень ЗМІ "неправдиві".