Песков отреагировал на информацию о двойниках Путина и его секретном бункере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Sputnik/Valeriy Sharifulin/Pool via REUTERS

Пресс-секретарь президента государства-агрессора России Дмитрий Песков назвал ложью информацию о двойниках Владимира Путина. Он также дал комментарий по поводу бункера диктатора РФ.

Об этом Песков сказал для Interfax.

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Реакция Пескова на двойников Путина

"Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одна ложь. Вы видите, какой у нас президент, он как был, он так и есть мегаактивный. Его здоровья, дай Бог, можно пожелать только самому себе", — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина также заявил, что президент РФ не сидит в бункерах.

"Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже ложь, и вы это видите, это все очевидно", — добавил Песков.

Напомним, в последнее время распространились слухи о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин ослаблен сразу несколькими болезнями, но, несмотря на это, он продолжает вести жестокую войну против Украины, а также ездить на оккупированные территории. В сети уже не первый год ходят слухи о существовании двойников российского президента. Новини.LIVЕ собрало несколько снимков, на которых можно заметить отличия во внешности кровожадного диктатора.

Также мы писали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов убежден, что на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской области ездил не президент РФ Владимир Путин, а один из его двойников.