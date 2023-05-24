Що відбувається на Бєлгородщині та в Росії - ексклюзивне інтервʼю

Олексій Барановський, представник Політцентру російської збройної опозиції. Фото: Олексій Барановський/Facebook

Чи правда, що російські регулярні війська зачистили Бєлгородищну, що насправді відбувається в регіоні і куди антипутінські збройні формування Легіону "Свободной России" та Російського добровольчого корпусу (РДК) підуть далі — в інтервʼю Новини.LIVE розповів Олексій Барановський, представник Політцентру російської збройної опозиції.

— Міноборони РФ офіційно заявило, що Бєлгородщина зачищена, антитерорестична операція скасована — все в стилі "ми всєх побєділі".

— Ну, за їхніми звітами вони і Київ брали… (мається на увазі за 3 дні. — Ред.). Це стабільна ситуація, коли вони живуть в якісь своїй паралельній реальності. Певно, їм зручно доповідати Путіну, що спецоперація йде за планом тощо.

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Війська РДК в Бєлгороді. Фото: Телеграм

Насправді спецоперація здорової людини продовжується, депутинізовано понад 40 км квадратних. Ця територія не перебуває не під контролем РФ, а визвольних військ. Все продовжується. Люди, які зараз зайшли на територію Росії, рухаються в різних напрямках, звільняються нові невеликі населені пункти.

— Інститут вивчення війни каже, що російським військам, ймовірно, вдалося відтіснити антипутінські збройні формування до кордону з Україною.

— Аналітику Інституту вивчення війни постійно критикують. Вони займаються тим, що моніторять відкриті інформаційні джерела, збирають там чутки і викладають все це за аналітику.

— Чи є на території Бєлгородщини війська регулярної армії РФ?

— Саме зараз починають перекидати туди якісь резерви. Зняли частину із Луганського напрямку… Щось перекидають. Але цього на сьогодні недостатньо для ліквідації анклаву "Свободной России".

Війська РДК і ЛСР в Бєлгороді. Фото: ФБ

Ситуація там дуже динамічна, змінюється щогодини. Але так, ми фіксуємо, що Росія намагається накопичити певні резерви для зачищення антипутінського анклаву. Подивимося, як їм це вдасться.

— Яка чисельність антипутінського анклаву?

— Точні цифри недоступні. Можна орієнтуватися на те, що Легіон "Свободная Россия" складається із чотирьох батальйонів (чисельність одного батальйону нараховує 400-800 осіб. — Ред.) і ще один батальйон РДК.

— Якою є ваша мета, адже подібна спецоперація виявилася дещо неочікуваною?

— Чому неочікувана? В Росії 146 мільйонів населення, і не може такого бути, щоб серед них не знайшлося сотень тисяч людей, які готові боротися з путніським режимом зі зброєю в руках. Було питання тільки в тому, коли все це дозріє і почнеться.

РДК вже робив вилазки в Брянську область. Це були розвідки. А тепер це вже серйозна військова операція зі звільнення Росії.

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Програма максимум — усунення Путіна, похід на Москву та зміна режиму на вільний і демократичний. Ясно, що наразі ми на самому початку цієї дороги — тому крок за кроком. Спершу Бєлгородська область, далі Брянська, Курська, а можливо, в іншій послідовності. А можливо, відразу на Москву підемо?

Війна — мистецтво хитрості й обману. У нас є різні плани. Реагувати зʼєднані визвольні війська будуть по ситуації. Вони знають, що робити і куди йти.

— Тобто наступні цілі — інші прикордонні з Україною російські регіони?

— Це очевидно, але необовʼязково так. До стратегічних цілей також додам те, що наші спецоперації мають значення для українського контрнаступу, якого ми всі чекаємо, по звільненню української території. Адже Росія вимушена знімати війська з інших ділянок — відповідно, вони оголяються.

Військовий російської збройної опозиції на Бєлгородщині. Фото: Інстаграм

Наші дії — союзні для ЗСУ.

— Зачисткою Бєлгородщини командує генерал Олександр Лапін, якого відсторонили торік через поразку у Лимані. Чому його повернули знову?

—Так, ми бачили як він командує — оточують пусте приміщення із огорожею. Знаєте, кадирівці винайшли тікток-війська, а тепер зʼявляються нові тіктокери у російській війні.

У Кремля не така вже й велика кадрова лава, тому доводиться грати тими картами, які є. Але ефективність у Лапіна буде такою ж, як і раніше. Працюємо з тим, що є.

— Певно, що спецоперація анклаву "Свободной России" стала неочікуваною для Кремля, Путіна та росіян у цілому?

— Так, вони в Кремлі звикли, що росіяни — покірні люди, які з усім погоджуються, яких завжди можна побити омонівцями чи Росгвардією, якщо вони починають проти чого протестувати. Тому озброєні люди та озброєний супротив — це неочікувано для них. Реагувати вони можуть як завжди — заборонити. Але із озброєними людьми так не буде, як із беззбройними мітингувальниками.

Російське населення вже давно чекає на зміни, але воно залякане та забите. Чекають чудо, от воно і зʼявляється на наших очах. Ситуація дозріла.