Що відбувається на Бєлгородщині та в Росії - ексклюзивне інтервʼю

"Після Бєлгородщини підемо на Брянськ і Курськ, або й на Москву", — збройна опозиція РФ
Чи правда, що російські регулярні війська зачистили Бєлгородищну, що насправді відбувається в регіоні і куди антипутінські збройні формування Легіону "Свободной России" та Російського добровольчого корпусу (РДК) підуть далі — в інтервʼю Новини.LIVE розповів Олексій Барановський, представник Політцентру російської збройної опозиції.
— Міноборони РФ офіційно заявило, що Бєлгородщина зачищена, антитерорестична операція скасована — все в стилі "ми всєх побєділі".
— Ну, за їхніми звітами вони і Київ брали… (мається на увазі за 3 дні. — Ред.). Це стабільна ситуація, коли вони живуть в якісь своїй паралельній реальності. Певно, їм зручно доповідати Путіну, що спецоперація йде за планом тощо.
Насправді спецоперація здорової людини продовжується, депутинізовано понад 40 км квадратних. Ця територія не перебуває не під контролем РФ, а визвольних військ. Все продовжується. Люди, які зараз зайшли на територію Росії, рухаються в різних напрямках, звільняються нові невеликі населені пункти.
— Інститут вивчення війни каже, що російським військам, ймовірно, вдалося відтіснити антипутінські збройні формування до кордону з Україною.
— Аналітику Інституту вивчення війни постійно критикують. Вони займаються тим, що моніторять відкриті інформаційні джерела, збирають там чутки і викладають все це за аналітику.
— Чи є на території Бєлгородщини війська регулярної армії РФ?
— Саме зараз починають перекидати туди якісь резерви. Зняли частину із Луганського напрямку… Щось перекидають. Але цього на сьогодні недостатньо для ліквідації анклаву "Свободной России".
Ситуація там дуже динамічна, змінюється щогодини. Але так, ми фіксуємо, що Росія намагається накопичити певні резерви для зачищення антипутінського анклаву. Подивимося, як їм це вдасться.
— Яка чисельність антипутінського анклаву?
— Точні цифри недоступні. Можна орієнтуватися на те, що Легіон "Свободная Россия" складається із чотирьох батальйонів (чисельність одного батальйону нараховує 400-800 осіб. — Ред.) і ще один батальйон РДК.
— Якою є ваша мета, адже подібна спецоперація виявилася дещо неочікуваною?
— Чому неочікувана? В Росії 146 мільйонів населення, і не може такого бути, щоб серед них не знайшлося сотень тисяч людей, які готові боротися з путніським режимом зі зброєю в руках. Було питання тільки в тому, коли все це дозріє і почнеться.
РДК вже робив вилазки в Брянську область. Це були розвідки. А тепер це вже серйозна військова операція зі звільнення Росії.
Програма максимум — усунення Путіна, похід на Москву та зміна режиму на вільний і демократичний. Ясно, що наразі ми на самому початку цієї дороги — тому крок за кроком. Спершу Бєлгородська область, далі Брянська, Курська, а можливо, в іншій послідовності. А можливо, відразу на Москву підемо?
Війна — мистецтво хитрості й обману. У нас є різні плани. Реагувати зʼєднані визвольні війська будуть по ситуації. Вони знають, що робити і куди йти.
— Тобто наступні цілі — інші прикордонні з Україною російські регіони?
— Це очевидно, але необовʼязково так. До стратегічних цілей також додам те, що наші спецоперації мають значення для українського контрнаступу, якого ми всі чекаємо, по звільненню української території. Адже Росія вимушена знімати війська з інших ділянок — відповідно, вони оголяються.
Наші дії — союзні для ЗСУ.
— Зачисткою Бєлгородщини командує генерал Олександр Лапін, якого відсторонили торік через поразку у Лимані. Чому його повернули знову?
—Так, ми бачили як він командує — оточують пусте приміщення із огорожею. Знаєте, кадирівці винайшли тікток-війська, а тепер зʼявляються нові тіктокери у російській війні.
У Кремля не така вже й велика кадрова лава, тому доводиться грати тими картами, які є. Але ефективність у Лапіна буде такою ж, як і раніше. Працюємо з тим, що є.
— Певно, що спецоперація анклаву "Свободной России" стала неочікуваною для Кремля, Путіна та росіян у цілому?
— Так, вони в Кремлі звикли, що росіяни — покірні люди, які з усім погоджуються, яких завжди можна побити омонівцями чи Росгвардією, якщо вони починають проти чого протестувати. Тому озброєні люди та озброєний супротив — це неочікувано для них. Реагувати вони можуть як завжди — заборонити. Але із озброєними людьми так не буде, як із беззбройними мітингувальниками.
Російське населення вже давно чекає на зміни, але воно залякане та забите. Чекають чудо, от воно і зʼявляється на наших очах. Ситуація дозріла.