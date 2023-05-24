Что происходит на Белгородщине и в России – эксклюзивное интервью

Алексей Барановский, представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции. Фото: Алексей Барановский/Facebook

Правда ли, что российские регулярные войска зачистили Белгородщину, что на самом деле происходит в регионе и куда антипутинские вооруженные формирования Легиона "Свободной России" и Российского добровольческого корпуса (РДК) пойдут дальше — в интервью Новини.LIVE рассказал Алексей Барановский, представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции.

— Минобороны РФ официально заявило, что Белгородщина зачищена, антитеррорестическая операция отменена — все в стиле "мы всех перебедили".

— Ну, по их отчетам они и Киев брали… (имеется в виду через 3 дня. – ред.). Это стабильная ситуация, когда они живут в какой-то своей параллельной реальности. Наверное, им удобно докладывать Путину, что спецоперация идет по плану и т.д.

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Войска РДК в Белгороде. Фото: Телеграмм

На самом деле, спецоперация здорового человека продолжается, депутинизировано более 40 км квадратных. Эта территория не находится под контролем РФ, а под освободительными войсками. Все продолжается. Люди, которые сейчас зашли на территорию России, двигаются по разным направлениям, освобождаются новые небольшие населенные пункты.

— Институт изучения войны говорит, что российским войскам, вероятно, удалось оттеснить антипутинские вооруженные формирования к границе с Украиной.

— Аналитику Института изучения войны постоянно критикуют. Они занимаются тем, что мониторят открытые информационные источники, собирают там слухи и преподают все это за аналитику.

— Есть ли на территории Белгордщины войска регулярной армии РФ?

— Сейчас начинают перебрасывать туда какие-то резервы. Сняли часть с Луганского направления… Что-то перекидывают. Но этого недостаточно для ликвидации анклава "Свободной России".

Войска РДК и ЛСР в Белгороде. Фото: ФБ

Ситуация там очень динамичная, меняется каждый час. Но да, мы фиксируем, что Россия пытается накопить определенные резервы для зачистки антипутинского анклава. Посмотрим, как им это удастся.

— Какова численность антипутинского анклава?

— Точные цифры недоступны. Можно ориентироваться на то, что Легион "Свободная Россия" состоит из 4 батальонов (численность одного батальона насчитывает 400-800 человек. – ред.) и еще один батальон РДК.

— Какова ваша цель, ведь подобная спецоперация оказалась несколько неожиданной.

— Почему неожиданная? В России 146 миллионов населения и не может такого быть, чтобы среди них не нашлось сотен тысяч людей, готовых бороться с путинским режимом с оружием в руках. Был вопрос только в том, когда все это созреет и начнется.

РДК уже совершал вылазки в Брянскую область. Это были разведки. А теперь это уже серьезная военная операция по освобождению России.

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

Программа максимум – устранение Путина, поход на Москву и смена режима на свободный и демократический. Ясно, что сейчас мы находимся в самом начале этой дороги, поэтому шаг за шагом. Сначала Белгородская область, дальше Брянская, Курская, а может быть в другой последовательности. А может сразу на Москву пойдем?

Война – искусство хитрости и обмана. У нас есть разные планы. Реагировать соединенные освободительные войска будут по ситуации. Они знают, что делать и куда идти.

— То есть, следующие цели — другие приграничные с Украиной российские регионы?

— Это очевидно, но необязательно так. К стратегическим целям также добавлю, что наши спецоперации имеют значение для украинского контрнаступления, которого мы все ждем, по освобождению украинской территории. Ведь Россия вынуждена снимать войска с других участков, соответственно они обнажаются.

Военный российской вооруженной оппозиции на Белгородщине. Фото: Инстаграмм

Наши действия – союзные для ВСУ.

— Зачисткой Белгородщины командует генерал Александр Лапин, отстраненный в прошлом году из-за поражения в Лимане. Почему его вернули снова?

— Да, мы видели, как он командует — окружают пустое помещение с ограждением. Знаете, кадыровцы изобрели тикток-войска, а теперь появляются новые тиктокеры в российской войне.

У Кремля не такая уж и большая кадровая скамья, поэтому приходится играть теми картами, которые есть. Но эффективность у Лапина будет такой же как и раньше. Работаем с тем, что есть.

— Наверное, спецоперация анклава "Свободной России" стала неожиданной для Кремля, Путина и россиян в целом?

— Да, они в Кремле привыкли, что россияне — покорные люди, со всем соглашающиеся, которых всегда можно избить омоновцами или Росгвардией, если они начинают против чего-то протестовать. Поэтому вооруженные люди и вооруженное сопротивление – это неожиданность для них. Реагировать они могут как обычно – запретить. Но с вооруженными людьми такого не будет, как с безоружными митингующими.

Российское население уже давно ждет перемен, но оно запугано и забито. Ждет чудо, вот оно и появляется на наших глазах. Ситуация созрела.