Что происходит на Белгородщине и в России – эксклюзивное интервью

"После Белгородщины пойдем на Брянск и Курск, или на Москву", — вооруженная оппозиция РФ
Правда ли, что российские регулярные войска зачистили Белгородщину, что на самом деле происходит в регионе и куда антипутинские вооруженные формирования Легиона "Свободной России" и Российского добровольческого корпуса (РДК) пойдут дальше — в интервью Новини.LIVE рассказал Алексей Барановский, представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции.
— Минобороны РФ официально заявило, что Белгородщина зачищена, антитеррорестическая операция отменена — все в стиле "мы всех перебедили".
— Ну, по их отчетам они и Киев брали… (имеется в виду через 3 дня. – ред.). Это стабильная ситуация, когда они живут в какой-то своей параллельной реальности. Наверное, им удобно докладывать Путину, что спецоперация идет по плану и т.д.
На самом деле, спецоперация здорового человека продолжается, депутинизировано более 40 км квадратных. Эта территория не находится под контролем РФ, а под освободительными войсками. Все продолжается. Люди, которые сейчас зашли на территорию России, двигаются по разным направлениям, освобождаются новые небольшие населенные пункты.
— Институт изучения войны говорит, что российским войскам, вероятно, удалось оттеснить антипутинские вооруженные формирования к границе с Украиной.
— Аналитику Института изучения войны постоянно критикуют. Они занимаются тем, что мониторят открытые информационные источники, собирают там слухи и преподают все это за аналитику.
— Есть ли на территории Белгордщины войска регулярной армии РФ?
— Сейчас начинают перебрасывать туда какие-то резервы. Сняли часть с Луганского направления… Что-то перекидывают. Но этого недостаточно для ликвидации анклава "Свободной России".
Ситуация там очень динамичная, меняется каждый час. Но да, мы фиксируем, что Россия пытается накопить определенные резервы для зачистки антипутинского анклава. Посмотрим, как им это удастся.
— Какова численность антипутинского анклава?
— Точные цифры недоступны. Можно ориентироваться на то, что Легион "Свободная Россия" состоит из 4 батальонов (численность одного батальона насчитывает 400-800 человек. – ред.) и еще один батальон РДК.
— Какова ваша цель, ведь подобная спецоперация оказалась несколько неожиданной.
— Почему неожиданная? В России 146 миллионов населения и не может такого быть, чтобы среди них не нашлось сотен тысяч людей, готовых бороться с путинским режимом с оружием в руках. Был вопрос только в том, когда все это созреет и начнется.
РДК уже совершал вылазки в Брянскую область. Это были разведки. А теперь это уже серьезная военная операция по освобождению России.
Программа максимум – устранение Путина, поход на Москву и смена режима на свободный и демократический. Ясно, что сейчас мы находимся в самом начале этой дороги, поэтому шаг за шагом. Сначала Белгородская область, дальше Брянская, Курская, а может быть в другой последовательности. А может сразу на Москву пойдем?
Война – искусство хитрости и обмана. У нас есть разные планы. Реагировать соединенные освободительные войска будут по ситуации. Они знают, что делать и куда идти.
— То есть, следующие цели — другие приграничные с Украиной российские регионы?
— Это очевидно, но необязательно так. К стратегическим целям также добавлю, что наши спецоперации имеют значение для украинского контрнаступления, которого мы все ждем, по освобождению украинской территории. Ведь Россия вынуждена снимать войска с других участков, соответственно они обнажаются.
Наши действия – союзные для ВСУ.
— Зачисткой Белгородщины командует генерал Александр Лапин, отстраненный в прошлом году из-за поражения в Лимане. Почему его вернули снова?
— Да, мы видели, как он командует — окружают пустое помещение с ограждением. Знаете, кадыровцы изобрели тикток-войска, а теперь появляются новые тиктокеры в российской войне.
У Кремля не такая уж и большая кадровая скамья, поэтому приходится играть теми картами, которые есть. Но эффективность у Лапина будет такой же как и раньше. Работаем с тем, что есть.
— Наверное, спецоперация анклава "Свободной России" стала неожиданной для Кремля, Путина и россиян в целом?
— Да, они в Кремле привыкли, что россияне — покорные люди, со всем соглашающиеся, которых всегда можно избить омоновцами или Росгвардией, если они начинают против чего-то протестовать. Поэтому вооруженные люди и вооруженное сопротивление – это неожиданность для них. Реагировать они могут как обычно – запретить. Но с вооруженными людьми такого не будет, как с безоружными митингующими.
Российское население уже давно ждет перемен, но оно запугано и забито. Ждет чудо, вот оно и появляется на наших глазах. Ситуация созрела.