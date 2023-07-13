Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Після бунту Пригожина в Росії почалися репресії проти військових, — ЗМІ arrow

Після бунту Пригожина в Росії почалися репресії проти військових, — ЗМІ

13 липня 2023 15:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Після бунту Пригожина в Росії почалися репресії проти військових, — ЗМІ
В Росії затримали 13 російських військових високопосадовців
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кремль розпочав репресії проти вищого офіцерського складу армії РФ після бунту Євгена Пригожина. Було затримано 13 високопосадовців, ще 15 звільнено чи відсторонено від служби.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Читайте також:

Репресії проти армії

В збройних силах Російської Федерації після невдалого бунту власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина розпочалися репресії проти тих військових керівників, яких підозрюють у підтримці Пригожина.

Як з’ясувало видання, були затримані 13 російських військових високопосадовців.

Ще 15 було звільнені чи принаймні відсторонені від служби.

Хто ще, крім Суровікіна

Крім відомого усім екскомандувача окупаційних військ РФ в Україні Сергія Суровікіна, були затримані й інші високопосадовці.

Зокрема, його заступник, генерал-полковник Андрій Юдін, та перший заступник керівника Головного розвідувального управління Генштабу Російської Федерації Володимира Алєксєєва.

Як з’ясувало ЗМІ, цих військових відсторонили від служби і обмежили у пересуванні.

Нагадаємо, раніше британська розвідка, звернувши увагу на появу у телевізійному ефірі разом із головою генштабу РФ Валерієм Герасимовим заступника Суровікіна генерал-полковника Віктора Афзалова, підкреслила, що таким чином у Кремлі маскують відсторонення опального генерала, який мав дружні стосунки із бунтівником Євгеном Пригожиним.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз