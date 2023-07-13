Після бунту Пригожина в Росії почалися репресії проти військових, — ЗМІ

В Росії затримали 13 російських військових високопосадовців

Кремль розпочав репресії проти вищого офіцерського складу армії РФ після бунту Євгена Пригожина. Було затримано 13 високопосадовців, ще 15 звільнено чи відсторонено від служби.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

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Репресії проти армії

В збройних силах Російської Федерації після невдалого бунту власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина розпочалися репресії проти тих військових керівників, яких підозрюють у підтримці Пригожина.

Як з’ясувало видання, були затримані 13 російських військових високопосадовців.

Ще 15 було звільнені чи принаймні відсторонені від служби.

Хто ще, крім Суровікіна

Крім відомого усім екскомандувача окупаційних військ РФ в Україні Сергія Суровікіна, були затримані й інші високопосадовці.

Зокрема, його заступник, генерал-полковник Андрій Юдін, та перший заступник керівника Головного розвідувального управління Генштабу Російської Федерації Володимира Алєксєєва.

Як з’ясувало ЗМІ, цих військових відсторонили від служби і обмежили у пересуванні.

Нагадаємо, раніше британська розвідка, звернувши увагу на появу у телевізійному ефірі разом із головою генштабу РФ Валерієм Герасимовим заступника Суровікіна генерал-полковника Віктора Афзалова, підкреслила, що таким чином у Кремлі маскують відсторонення опального генерала, який мав дружні стосунки із бунтівником Євгеном Пригожиним.