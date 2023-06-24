"Восстаньте против Путина": Легион "Свобода России" обратился к армии РФ

Российские добровольцы из легиона "Свобода России". Фото: Telegram-канал легиона

Легион российских добровольцев "Свобода России" заявил, что путинский режим не готов к гражданской войне. А армия РФ должна вернуть свое оружие против Кремля.

Об этом говорится в заявлении легиона российских добровольцев "Свобода России" на официальном Telegram-канале.

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Кремль не готов к гражданской войне

Российские добровольцы заявили, что бунт Пригожина является свидетельством того, что российские власти совсем не готовы к внутренней бойне и гражданской войне.

Российская армия, заявили в легионе, может только убивать и изнасиловать мирных жителей Украины, но не может оградить своих граждан от вооруженных наемников.

"Ваша шалость с мобилизацией законченных вышла вам боком. Силовой переворот, спровоцированный путинской войной, начался", — говорится в заявлении легиона "Свобода России".

Обращение к российским военным

Добровольцы обратились к своим соотечественникам, служащим в русской армии.

"Верните свое оружие на башни Кремля, не дайте усобицам утопить Россию в крови. Пора прекратить бессмысленное и жестокое убийство украинцев, гибель на фронте тысяч россиян и вернуться домой: туда, где вы сейчас нужны", — подчеркнули в легионе.

Обращение легиона "Свобода России"

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.

Добавим, что ранее бунт Евгения Пригожина прокомментировал командир другого антипутинского формирования, "Русского добровольческого корпуса".