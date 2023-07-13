После бунта Пригожина в России начались репрессии против военных, — СМИ

В России задержали 13 российских военных высокопоставленных должностных лиц

Кремль приступил к репрессиям против высшего офицерского состава армии РФ после бунта Евгения Пригожина. Были задержаны 13 чиновников, еще 15 освобождены или отстранены от службы.

Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

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В вооруженных силах Российской Федерации после неудачного бунта владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина начались репрессии против военных руководителей, которых подозревают в поддержке Пригожина.

Как выяснило издание, были задержаны 13 российских военных чиновников.

Еще 15 были освобождены или, по крайней мере, отстранены от службы.

Кто еще, кроме Суровикина

Кроме известного всем экс-командующего оккупационных войск РФ в Украине Сергея Суровикина, были задержаны и другие чиновники.

В частности, его заместитель, генерал-полковник Андрей Юдин и первый заместитель руководителя Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации Владимира Алексеева.

Как выяснило СМИ, этих военных отстранили от службы и ограничили передвижением.

Напомним, ранее британская разведка, обратив внимание на появление в телевизионном эфире вместе с главой генштаба РФ Валерием Герасимовым заместителя Суровикина генерал-полковника Виктора Афзалова, подчеркнула, что таким образом в Кремле маскируют отстранение опального генерала, имевшего дружеские отношения с бунтовщиком Евгением Пригожиним.