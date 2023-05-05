Після тривалої перерви Віталій Кім звернувся до українців з важливим проханням

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім після довгої паузи зробив важливе звернення до українців. Він це зробив на прохання Збройних Сил України.

Про це повідомив Віталій Кім.

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Що сказав Кім

На прохання українських військовослужбовців Віталій Кім просить українців не публікувати переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ.

"Це дуже-дуже допоможе нашій Перемозі", — сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, що за повідомленням повітряного командування "Південь", 29 квітня близько 10:00 на південному напрямку було знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня. При цьому окупанти з артилерії обстріляли Миколаївський район.

За словами Віталія Кіма, 29 квітня о 19:00 та 30 квітня о 03:56 противник завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. При цьому постраждалих немає.

Росія мстить Миколаєву та області за відновлення після їхньої тривалої окупації. Вони обстрілюють мирне населення, щоби показати свою міць. За словами керівника пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, вони спеціально застосовують тактику "залякування", коли мирне населення вже відвикло від постійних обстрілів.

Також ми писали, що 28 квітня, у центральному районі Миколаєва пролунав гучний вибух . На місце події прибули поліцейські та медики. Невідомий у піксельній формі кинув гранату у автомобіль. Внаслідок інциденту постраждала жінка. У неї осколкове поранення.