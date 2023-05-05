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После долгого перерыва Виталий Ким обратился к украинцам с важной просьбой

5 мая 2023 18:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
После долгого перерыва Виталий Ким обратился к украинцам с важной просьбой
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким после долгой паузы сделал важное обращение к украинцам. Он это сделал по просьбе Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Виталий Ким.

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Что сказал Ким

По просьбе украинских военнослужащих Виталий Ким просит украинцев не публиковать перемещение военной техники и личного состава ВСУ.

"Это очень-очень поможет нашей Победе", — сказал Виталий Ким.

Напомним, что по сообщению воздушного командования  "Юг", 29 апреля, около 10:00 на южном направлении был уничтожен вражеский БпЛА оперативно-тактического уровня. При этом оккупанты из артиллерии обстреляли Николаевский район.

По словам Виталия Кима 29 апреля в 19:00 и 30 апреля в 03:56 противник нанес артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. При этом пострадавших нет.

Россия мстит Николаеву и области за восстановление после их длительной оккупации. Они обстреливают мирное население, чтобы показать свою мощь. По словам руководителя пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, они специально применяют тактику "устрашения", когда мирное население уже отвыкло от постоянных обстрелов.

Также мы писали, что 28 апреля в центральном районе Николаева раздался громкий взрыв. На место происшествия прибыли полицейские и медики. Неизвестный в пиксельной форме бросил гранату в автомобиль. В результате инцидента пострадала женщина. У нее осколочное ранение.

 

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