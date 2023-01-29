Наслідки обстрілу Херсона 29 січня — у ДСНС розповіли подробиці

Наслідки обстрілу у Херсоні

Окупанти вкотре накрили вогнем Херсон. Снаряди влучили у цивільні об'єкти та спричинили декілька пожеж.

Про наслідки атаки у Херсоні повідомляє ДСНС.

Що відбулося внаслідок обстрілу Херсона 29 січня

У Херсоні після ворожих "прильотів" виникло п'ять пожеж, загалом рятувальникам довелося виїздити на місця "прильотів" 11 разів. Повідомляється, що після ворожого "прильоту" в одному з мікрорайонів міста спалахнув автомобіль. Також ворожий снаряд прилетів в приміщення однієї з лікарень міста без послідуючого загорання. Внаслідок цього постраждало двоє людей.

Інший снаряд влучив у перший поверх будівлі. Там загинула людина. Ще одного постраждалого рятувальники відвезли до лікарні. Вже після обіду спалахнуло в кабінеті на другому поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі.

Окрім того, рятувальники прибрали тролейбусні дроти, які обірвалися внаслідок обстрілу та заблокували рух транспорту.

Ввечері снаряд влучив у приватний житловий будинок. Рятувальники допомогли відкрити двері, які заблокували вихід двом потерпілим.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Херсон 29 січня. Снаряди влучили у цивільні квартали та пошкодили обласну клінічну лікарню, з'явилася інформація про постраждалих. За останніми даними постраждало дев'ятеро осіб.