Наслідки обстрілу Херсона 29 січня — у ДСНС розповіли подробиці

Після обстрілу Херсона у місті виникло п'ять масштабних пожеж: ДСНС розповіли подробиці
Окупанти вкотре накрили вогнем Херсон. Снаряди влучили у цивільні об'єкти та спричинили декілька пожеж.
Про наслідки атаки у Херсоні повідомляє ДСНС.
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Що відбулося внаслідок обстрілу Херсона 29 січня
У Херсоні після ворожих "прильотів" виникло п'ять пожеж, загалом рятувальникам довелося виїздити на місця "прильотів" 11 разів. Повідомляється, що після ворожого "прильоту" в одному з мікрорайонів міста спалахнув автомобіль. Також ворожий снаряд прилетів в приміщення однієї з лікарень міста без послідуючого загорання. Внаслідок цього постраждало двоє людей.
Інший снаряд влучив у перший поверх будівлі. Там загинула людина. Ще одного постраждалого рятувальники відвезли до лікарні. Вже після обіду спалахнуло в кабінеті на другому поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі.
Окрім того, рятувальники прибрали тролейбусні дроти, які обірвалися внаслідок обстрілу та заблокували рух транспорту.
Ввечері снаряд влучив у приватний житловий будинок. Рятувальники допомогли відкрити двері, які заблокували вихід двом потерпілим.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Херсон 29 січня. Снаряди влучили у цивільні квартали та пошкодили обласну клінічну лікарню, з'явилася інформація про постраждалих. За останніми даними постраждало дев'ятеро осіб.