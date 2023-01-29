Внаслідок обстрілу Херсона загинуло троє людей

Наслідки удару по лікарні у Херсоні

Окупанти обстріляли Херсон 29 січня. Снаряди потрапили у цивільні квартали та пошкодили обласну клінічну лікарню, з'явилася інформація про постраждалих.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Останні дані про обстріл Херсона

За даними ОВА, станом на 17:30 29 січня внаслідок обстрілу постраждало дев'ятеро осіб: троє людей загинули, шестеро – дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"Усіх потерпілих доставили до медичних закладів, де лікарі надають їм необхідну допомогу. Одна людина знаходиться в тяжкому стані. Серед постраждалих – медсестра, яка на момент російської атаки знаходилася в обласній лікарні. Жінку прооперували, вона отримала поранення середнього ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Мешканцям радять покинути вулиці, пройти до найближчого укриття або залишитися вдома, ховаючись між двома стінами.

Міська рада згодом уточнила, що 29 січня перший обстріл Херсона російськими військами відбувся біля опівночі.

"Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста. Другий етап залпів ворога по місту розпочався біля першої години дня", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська нещодавно обстріляли Херсонську область 19 разів. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, також є поранені.

Також 27 січня повідомлялося, що армія рф вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району. Уламками вибуху російського снаряда в Суворовському районі було пошкоджено автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка