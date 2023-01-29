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Окупанти накрили вогнем Херсон: троє людей загинули

29 січня 2023 17:37
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Внаслідок обстрілу Херсона загинуло троє людей
Наслідки удару по лікарні у Херсоні
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Окупанти обстріляли Херсон 29 січня. Снаряди потрапили у цивільні квартали та пошкодили обласну клінічну лікарню, з'явилася інформація про постраждалих.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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За даними ОВА, станом на 17:30 29 січня внаслідок обстрілу постраждало дев'ятеро осіб: троє людей загинули, шестеро – дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"Усіх потерпілих доставили до медичних закладів, де лікарі надають їм необхідну допомогу. Одна людина знаходиться в тяжкому стані. Серед постраждалих – медсестра, яка на момент російської атаки знаходилася в обласній лікарні. Жінку прооперували, вона отримала поранення середнього ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Мешканцям радять покинути вулиці, пройти до найближчого укриття або залишитися вдома, ховаючись між двома стінами.

Міська рада згодом уточнила, що 29 січня перший обстріл Херсона російськими військами відбувся біля опівночі.

Херсон

"Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста. Другий етап залпів ворога по місту розпочався біля першої години дня", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська нещодавно обстріляли Херсонську область 19 разів. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, також є поранені.

Також 27 січня повідомлялося, що армія рф вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району. Уламками вибуху російського снаряда в Суворовському районі було пошкоджено автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка

 

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