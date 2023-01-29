Последствия обстрела Херсона 29 января - в ГСЧС рассказали подробности

Последствия обстрела в Херсоне

Оккупанты в очередной раз накрыли огнем Херсон. Снаряды попали в гражданские объекты и вызвали несколько пожаров.

О последствиях атаки в Херсоне сообщает ГСЧС.

Что произошло в результате обстрела Херсона 29 января

В Херсоне после вражеских "прилетов" возникло пять пожаров, в общей сложности спасателям пришлось выезжать на места "прилетов" 11 раз. Сообщается, что после вражеского "прилета" в одном из микрорайонов города вспыхнул автомобиль. Также вражеский снаряд прилетел в помещение одной из больниц города без последующего возгорания. В результате пострадали два человека.

Другой снаряд попал в первый этаж здания. Там погиб человек. Еще одного пострадавшего спасатели увезли в больницу. Уже после обеда вспыхнуло в кабинете на втором этаже 4-этажного административного здания.

Кроме того, спасатели убрали троллейбусные провода, которые оборвались в результате обстрела и заблокировали движение транспорта.

Вечером снаряд попал в частный жилой дом. Спасатели помогли открыть дверь, которая заблокировала выход двум пострадавшим.

Напомним, оккупанты обстреляли Херсон 29 января. Снаряды попали в гражданские кварталы и повредили областную клиническую больницу, появилась информация о пострадавших. По последним данным пострадали девять человек.