Низка населених пунктів на Бєлгородщині вже не підконтрольні Кремлю, — ГУР

Бійці "Російського добровольчого корпусу". Фото: google.com

Бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" продовжують операцію звільнення у Бєлгородській області. Через це з кількох прикордонних з Україною селищ втекла російська влада.

Про це розповів представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі програми "Новий відлік".

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"Є кілька селищ біля кордону, з яких фактично пішла російська влада. У принципі там зараз немає влади жодної", — сказав Юсов.

Про які саме населені пункти йдеться, він не уточнив.

Представник ГУР уточнив, що жодних серйозних зіткнень між добровольцями та армією РФ у Бєлгородській області поки не було, однак він не виключив, що вони можуть трапитися пізніше.

Також Юсов зазначив, що РДК та легіон "Свобода Росії" активно діють, зокрема й "у столичному регіоні".

Нагадаємо, 22 травня представники легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" повідомили про початок операції в Бєлгородській області РФ з метою "боротьби за свободу від путінської влади" та створення демілітаризованої зони біля кордону з Україною.

Російські пропагандисти одразу запанікували та влаштували справжню істерику. У своїй програмі Ольга Скабєєва назвала "жахом" події на Бєлгородщині і взагалі не могла припустити, що таке можливо.

Українці з цього приводу одразу відреагували мемами та смішними коментарями.