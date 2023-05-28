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После событий на Белгородщине Путин дал распоряжение пограничникам

28 мая 2023 12:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
После событий на Белгородщине Путин дал распоряжение пограничникам
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ усилить охрану границ РФ. Он хочет обеспечить "быстрое" перемещение военных и гражданских лиц на временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает Reuters.

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Охрана границ России

Выступая с поздравлением к пограничной службе подразделения ФСБ по случаю Дня пограничника, Путин сказал, что их задачей является "надежное прикрытие" линий, находящихся вблизи зоны боевых действий.

"Необходимо обеспечить скорейшее передвижение как военной, так и гражданской техники и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, направляемых в новые субъекты Российской Федерации", — сказал Путин.

Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию по освобождению в Белгородской области. Из-за этого из нескольких пограничных с Украиной поселков сбежали российские власти.

Также мы писали, что представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Гаага для Путина неизбежна. Российский агрессор — самая главная цель для Украины с точки зрения его задержания.

Добавим, заместитель председателя ГУР генерал Вадим Скибицкий дал интервью. Он заявил, что у властей Украины есть список, кого хотят ликвидировать из РФ. Президент России — на первом месте.

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