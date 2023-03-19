Після поїздки на окуповані території путін відвідав "командний пункт" військових, — ЗМІ

Путін нібито відвідав "командний пункт" війни в Ростові-на-Дону

Російські пропагандисти заявляють, що президент рф володимир путін після відвідування окупованих Криму та Маріуполя нібито провів нараду в "командному пункті" війни в Ростові-на-Дону.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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На кадрах телеканалу "Россия-24" видно, що російський диктатор зайшов на нараду в супроводі начальника генштабу рф Валерія Герасимова.

Їх зустрічає заступник командувача угрупованням російських військ в Україні Сергій Суровікін і нібито військові. Путін їх вітає і сідає.

Де були записані ці кадри — невідомо.

Нагадаємо, 18 березня російські пропагандисти стверджували, що володимир путін у дев'яту річницю окупації Криму приїхав на півострів — одразу після оприлюднення Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Згодом кремль повідомив, що путін нібито приїхав до окупованого Маріуполя, де оглянув берегову лінію міста в районі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця Маріуполя.