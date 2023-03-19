После поездки на оккупированные территории путин посетил "командный пункт" военных, — СМИ

Путин якобы посетил "командный пункт" войны в Ростове-на-Дону

Российские пропагандисты заявляют, что президент россии владимир путин после посещения оккупированных Крыма и Мариуполя якобы провел совещание в "командном пункте" войны в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Подробности

На кадрах телеканала "Россия-24" видно, что российский диктатор зашел на совещание в сопровождении начальника генштаба россии Валерия Герасимова.

Их встречает заместитель командующего группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин и якобы военные. Путин их приветствует и садится.

Где были записаны эти кадры — неизвестно.

Напомним, 18 марта российские пропагандисты утверждали, что владимир путин в девятую годовщину оккупации Крыма приехал на полуостров — сразу после обнародования Международным уголовным судом ордера на его арест.

Впоследствии кремль сообщил, что путин якобы приехали в оккупированный Мариуполь, где осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места Мариуполя.