Після рішення Британії США не будуть надавати Україні ракети ATACMS, — ЗМІ

Далекобійні ракети ATACMS, які Україна так і не дочекалася. Фото: Вікіпедія

Україна не отримає від США далекобійних ракет ATACMS. США після рішення про надання аналогічної зброї Великою Британією зосередяться на іншій військовій допомозі ЗСУ.

Про це повідомило видання Politico.

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Як стало відомо журналістам видання, влада США “зітхнула з полегшенням” після того, як Велика Британія вирішила надати України далекобійні ракети, дальністю удару 300 кілометрів.

Це, як вважається, автоматично звільняє Сполучені Штати Америки від необхідності постачання ЗСУ аналогічних за функціональністю ракет ATACMS.

Позиція Вашингтона

У анонімних коментарях для ЗМІ американські чиновники заявили, що позиція Сполучених Штатів щодо ATACMS для України не змінилася і залишається негативною.

Натомість США планують продовжувати постачання бронетехніки, боєприпасів та систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомили, що міністерство оборони Великої Британії готується передати Україні ракети, які здатні вражати цілі на відстані до 300 км. Зокрема, Велика Британія готується відправити в Україну крилаті ракети Storm Shadow.