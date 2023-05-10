После решения Британии США не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS, — СМИ

Дальнобойные ракеты ATACMS, которые Украина так и не дождалась. Фото: Википедия

Украина не получит от США дальнобойных ракет ATACMS. США после решения о предоставлении аналогичного оружия Великобритании сосредоточатся на другой военной помощи ВСУ.

Об этом сообщило издание Politico.

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Великобритания вместо США

Как стало известно журналистам издания, власти США "вздохнули с облегчением" после того, как Великобритания решила предоставить Украине дальнобойные ракеты, дальностью удара 300 километров.

Это, как считается, автоматически освобождает Соединенные Штаты Америки от необходимости поставок ВСУ аналогичных по функциональности ракет ATACMS.

Позиция Вашингтона

В анонимных комментариях для СМИ американские чиновники заявили, что позиция Соединенных Штатов по ATACMS для Украины не изменилась и остается отрицательной.

США планируют продолжать поставки бронетехники, боеприпасов и систем противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, СМИ ранее сообщили, что министерство обороны Великобритании готовится передать Украине ракеты, способные поражать цели на расстоянии до 300 км. В частности, Великобритания готовится отправить в Украину крылатые ракеты Storm Shadow.