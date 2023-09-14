Після удару по Севастополю окупанти можуть забути про десант на Одесу, — експерт

Великий десантний корабель "Мінськ". Фото: Facebook міністерства оборони Російської Федерації

Внаслідок нічної ракетної атаки на військовий об’єкт у Севастополі був пошкоджений великий десантний корабель "Мінськ" Чорноморського флоту РФ. Зважаючи на те, що ця втрата ВДК не перша для росіян, можливість десанту на Південь України зменшується до мінімуму.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:

Важлива втрата російського флоту

За попередньою інформацією, під час ракетного удару по Севастополю серйозних пошкоджень зазнав великий десантний корабель (ВДК) Чорноморського флоту "Мінськ".

"Це не перший великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ, який стає здобиччю українських ракет", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Експерт нагадав про корабель, знищений у бухті окупованого Бердянська, про удари по ВДК у Новоросійську.

Про десант на Одесу росіяни можуть забути

Враховуючи те, що у Російській Федерації обмаль такої техніки — можна говорити, що українські захисники цією атакою знизили до мінімуму проведення десантних операцій на українському узбережжі Чорного моря.

"Я нагадаю, раніше повідомлялося про можливість висадки десанту в районі Одеси", — підкреслив Дмитро Снєгирьов, підкресливши, що зараз у окупантів уже майже не лишилося кораблів для таких операцій.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу, де пошкоджені два російських кораблі. У місцевих пабліках стверджували, що вибухів у районі було близько трьох.

Міноборони РФ заявило про ракетну атаку на судноремонтний завод у Севастополі, а окупаційна влада міста заявила про 24 постраждалих.