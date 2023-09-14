После удара по Севастополю оккупанты могут забыть о десанте на Одессу, — эксперт

Большой десантный корабль "Минск". Фото: Facebook министерства обороны Российской Федерации

В результате ночной ракетной атаки на военный объект в Севастополе был поврежден большой десантный корабль "Минск" Черноморского флота РФ. Учитывая, что эта потеря БДК не первая для россиян, возможность десанта на Юг Украины уменьшается до минимума.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По предварительной информации, во время ракетного удара по Севастополю серьезные повреждения получил большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Минск".

"Это не первый большой десантный корабль Черноморского флота РФ, который становится добычей украинских ракет", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Эксперт напомнил о корабле, уничтоженном в бухте оккупированного Бердянска, об ударах по БДК в Новороссийске.

О десанте на Одессу россияне могут забыть

Учитывая, что в Российской Федерации мало такой техники, можно говорить, что украинские защитники этой атакой снизили до минимума проведение десантных операций на украинском побережье Черного моря.

"Я напомню, ранее сообщалось о возможности высадки десанта в районе Одессы", — подчеркнул Дмитрий Снегирев, подчеркнув, что сейчас у оккупантов уже почти не осталось кораблей для таких операций.

Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе "прилетело" по судоремонтному заводу, где повреждены два российских корабля. В местных пабликах утверждали, что взрывов в районе было около трех.

Минобороны РФ заявило о ракетной атаке на судоремонтный завод в Севастополе, а оккупационные власти города заявили о 24 пострадавших.