​​​​​​​Після вибухів в Мачулищах російський радіолокаційник полетів на ремонт до рф

Літак ДРЛВ А-50У збройних сил росії вилетів з Білорусі

Російський літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50У вилетів з Мінська у Таганрог. Саме на таганрозькому 325-му авіазаводі здійснюється ремонт агрегатів таких літаків.

Про це повідомляє Telegram-канал “Беларускі Гаюн”, який здіснює моніторинг за військовою активністю на території Білорусі.

А-50 таки літає

Російський військовий літак ДРЛО А-50У вилетів з білоруського аеродрому Мачулищі під Мінськом.

Відомо, що він відправився додому, на територію російської федерації.

Пункт призначення — ремонтний завод

За попередньою інформацією, яку отримали співробітники каналу, пунктом призначення літака є російське місто Таганрог.

У Таганрозі працює 325-й авіаційний ремонтий завод, який займається, зокрема, і ремонтом деталей та агрегатів літаків А-50, які перебувають на озброєнні російських збройних сил.

Нагадаємо, що 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" за десять кілометрів від Мінська пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що метою атаки став російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок отриманих пошкоджень, за неофіційною інформацією, літак нібито було повністю виведено з ладу.

Як повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн", атаку була здійснено двома дронами. За словами голови BYPOL Олександра Азарова, диверсію було організовано білоруськими партизанами, які вже покинули межі Білорусі.

Фото з білоруських ЗМІ