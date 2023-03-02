После взрывов в Мачулищах российский радиолокационник полетел на ремонт в рф

Самолет ДРЛВ А-50У вооруженных сил россии вылетел из Беларуси.

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50У вылетел из Минска в Таганрог. Именно на таганрогском 325 авиазаводе осуществляется ремонт агрегатов таких самолетов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн", который осуществляет мониторинг по военной активности на территории Беларуси.

А-50 таки летает

Российский военный самолет ДРЛО А-50У вылетел с белорусского аэродрома Мачулищи под Минском.

Известно, что он отправился домой, на территорию российской федерации.

Пункт назначения – ремонтный завод

По предварительной информации, полученной сотрудниками канала, пунктом назначения самолета является российский город Таганрог.

В Таганроге работает 325-й авиационный ремонтный завод, который занимается, в частности, ремонтом деталей и агрегатов самолетов А-50, находящихся на вооружении российских вооруженных сил.

Напомним, что 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в десяти километрах от Минска раздались взрывы.

Позже стало известно, что целью атаки стал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате полученных повреждений самолет, по неофициальной информации, был вроде бы как полностью выведен из строя.

Как сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", атака была совершена двумя дронами. По словам главы BYPOL Александра Азарова, диверсия была организована белорусскими партизанами, которые уже покинули пределы Беларуси.

Фото из белорусских СМИ