После взрыва на нефтебазе в Севастополе начали паниковать российские военные, — Генштаб

Пожар на нефтебазе в Севастополе. Фото: росСМИ

Представители российских оккупационных войск после взрыва в Севастополе стали убегать в отпуск в Россию. А в самом городе ходят панические слухи, что российская ПВО не может защитить даже стратегически важные объекты.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Паника в Севастополе

По информации украинской разведки, в оккупированном городе на юге Крымского полуострова после взрыва и пожара на территории нефтебазы началась паника.

В Севастополе распространились слухи о неспособности российской противовоздушной обороны защищать собственные стратегические объекты.

Военные бегут в отпуск

Также стало известно, что представители оккупационных войск вооруженных сил Российской Федерации начали писать рапорты на отпуск.

В рапортах указывают, что места проведения этих отпусков находятся в международно признанных границах России, то есть не на территории оккупированной Автономной Республики Крым.

Напомним, в ночь на 29 апреля в Севастополе, в микрорайоне Казачья Бухта, на улице братьев Манганари произошел взрыв. По словам местных, это произошло вследствие попадания БпЛА. Оккупанты сообщили о возгорании резервуаров с топливом и заявили о площади возгорания в 1 тысячу квадратных километров.

Пожар оказался настолько масштабным, что его не могли потушить более шести часов и присвоили самый высокий уровень сложности — четвертый, а к тушению привлекли пожарный поезд и ресурсы Черноморского флота РФ.