Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow После взрыва на нефтебазе в Севастополе начали паниковать российские военные, — Генштаб arrow

После взрыва на нефтебазе в Севастополе начали паниковать российские военные, — Генштаб

30 апреля 2023 07:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
После взрыва на нефтебазе в Севастополе начали паниковать российские военные, — Генштаб
Пожар на нефтебазе в Севастополе. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Представители российских оккупационных войск после взрыва в Севастополе стали убегать в отпуск в Россию. А в самом городе ходят панические слухи, что российская ПВО не может защитить даже стратегически важные объекты.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Паника в Севастополе

По информации украинской разведки, в оккупированном городе на юге Крымского полуострова после взрыва и пожара на территории нефтебазы началась паника.

В Севастополе распространились слухи о неспособности российской противовоздушной обороны защищать собственные стратегические объекты.

Военные бегут в отпуск

Также стало известно, что представители оккупационных войск вооруженных сил Российской Федерации начали писать рапорты на отпуск.

В рапортах указывают, что места проведения этих отпусков находятся в международно признанных границах России, то есть не на территории оккупированной Автономной Республики Крым.

Напомним, в ночь на 29 апреля в Севастополе, в микрорайоне Казачья Бухта, на улице братьев Манганари произошел взрыв. По словам местных, это произошло вследствие попадания БпЛА. Оккупанты сообщили о возгорании резервуаров с топливом и заявили о площади возгорания в 1 тысячу квадратных километров.

Пожар оказался настолько масштабным, что его не могли потушить более шести часов и присвоили самый высокий уровень сложности — четвертый, а к тушению привлекли пожарный поезд и ресурсы Черноморского флота РФ.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас