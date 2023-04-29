У Севастополі горить резервуар із паливом

Пожежа у Севастополі. Фото: місцеві ТГ-канали

У ніч проти 29 квітня в Севастополі, в мікрорайоні Козача Бухта, на вулиці братів Манганарі стався вибух. За словами місцевих, це сталося внаслідок влучення українського БпЛА.

Про це повідомив губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

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Пожежа у Севастополі

Развожаєв повідомив, що Площа пожежі становить приблизно 1000 квадратних метрів, і пожежа віднесена до четвертого класу. Нині на місці події працюють усі необхідні спеціалізовані служби. Дані про постраждалих уточнюються.

Незабаром Розвожаєв повідомив, що прибув на місце події.

В рамках ліквідації пожежі всі роботи контролюються начальником головного управління МНС по Севастополі, Олексієм Анатолійовичем Рохліним. На місці події також присутні тво начальника УМВС Росії по Севастополю, полковник поліції Олександр Геннадійович Михайлов та прокурор міста Максим Сергійович Жук. Разом вони координують дії всіх служб, які працюють на місці події.

Люди не постраждали. На місці працюють 18 пожежних розрахунків, 60 пожежників.

Пожежа у Севастополі. Фото: місцеві ТГ-канали

Пожежа у Севастополі. Фото: місцеві ТГ-канали

Пожежа у Севастополі. Фото: місцеві ТГ-канали

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому росіянами Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про атаку надводних безпілотників.