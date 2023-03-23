Після візиту Марін Україна попросила у Фінляндії американські винищувачі Hornet, — ЗМІ

Санна Марін у Києві зустрічалася із Володимиром Зеленським

Україна подала запит на тристоронні переговори з Фінляндією і США. Українська влада просить у Фінляндії передати ЗСУ літаки Hornet, які завершують термін служби у фінській армії.

Про це пише фінське видання HS.

Україна просить у Фінляндії літаки

За інформацією видання, Україна подала запит на тристоронні переговори щодо винищувачів Hornet (раніше відомі як F-18) між Україною Фінляндією та США.

Термін служби американських літаків Hornet у збройних силах Фінляндії добігає кінця. Вони будуть замінені новими винищувачами F-35.

Ініціатива Гельсінкі

Журналісти HS зазначають, що першопричиною такого крок української влади є натяк прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін.

Марін у березні перебувала з візитом у Києві і нібито натякнула Президенту України Володимиру Зеленському на можливість передачі винищувачів Hornet Повітряним силам ЗСУ.

Саме після цього Україна і активізувалася у цьому напрямку.

Нагадаємо, що днями міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29.

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда підтвердив — у найближчі дні ця країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.

А прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив про те, що уряд цієї країни погодив передачу ЗСУ бойових винищувачів МіГ-29.

Фото: пресслужба Президента України