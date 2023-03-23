Після візиту Марін Україна попросила у Фінляндії американські винищувачі Hornet, — ЗМІ
Україна подала запит на тристоронні переговори з Фінляндією і США. Українська влада просить у Фінляндії передати ЗСУ літаки Hornet, які завершують термін служби у фінській армії.
Про це пише фінське видання HS.
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Україна просить у Фінляндії літаки
За інформацією видання, Україна подала запит на тристоронні переговори щодо винищувачів Hornet (раніше відомі як F-18) між Україною Фінляндією та США.
Термін служби американських літаків Hornet у збройних силах Фінляндії добігає кінця. Вони будуть замінені новими винищувачами F-35.
Ініціатива Гельсінкі
Журналісти HS зазначають, що першопричиною такого крок української влади є натяк прем’єр-міністерки Фінляндії Санни Марін.
Марін у березні перебувала з візитом у Києві і нібито натякнула Президенту України Володимиру Зеленському на можливість передачі винищувачів Hornet Повітряним силам ЗСУ.
Саме після цього Україна і активізувалася у цьому напрямку.
Нагадаємо, що днями міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29.
Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда підтвердив — у найближчі дні ця країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.
А прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив про те, що уряд цієї країни погодив передачу ЗСУ бойових винищувачів МіГ-29.
Фото: пресслужба Президента України