После визита Марин Украина попросила у Финляндии американские истребители Hornet, — СМИ
Украина запросила трехсторонние переговоры с Финляндией и США. Украинские власти просят в Финляндии передать ВСУ самолеты Hornet, завершающие срок службы в финской армии.
Об этом пишет финское издание HS.
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Украина просит у Финляндии самолеты
По информации издания, Украина подала запрос на трехсторонние переговоры по истребителям Hornet (ранее известные как F-18) между Украиной Финляндией и США.
Срок службы американских самолетов Hornet в вооруженных силах Финляндии подходит к концу. Они будут заменены новыми истребителями F-35.
Инициатива Хельсинки
Журналисты HS отмечают, что первопричиной такого шага украинских властей является намек премьер-министра Финляндии Санны Марин.
Марин в марте находилась с визитом в Киеве и якобы намекнула Президенту Украины Владимиру Зеленскому на возможность передачи истребителей Hornet Воздушным силам ВСУ.
Именно после этого Украина и активизировалась в этом направлении.
Напомним, на днях министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности истребителей МиГ-29.
Добавим, что президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что в ближайшие дни эта страна передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.
А премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил о том, что правительство этой страны согласовало передачу ВСУ боевых истребителей МиГ-29.
Фото: пресс-служба Президента Украины