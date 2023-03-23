После визита Марин Украина попросила у Финляндии американские истребители Hornet, — СМИ

Санна Марин в Киеве встречалась с Владимиром Зеленским

Украина запросила трехсторонние переговоры с Финляндией и США. Украинские власти просят в Финляндии передать ВСУ самолеты Hornet, завершающие срок службы в финской армии.

Об этом пишет финское издание HS.

Украина просит у Финляндии самолеты

По информации издания, Украина подала запрос на трехсторонние переговоры по истребителям Hornet (ранее известные как F-18) между Украиной Финляндией и США.

Срок службы американских самолетов Hornet в вооруженных силах Финляндии подходит к концу. Они будут заменены новыми истребителями F-35.

Инициатива Хельсинки

Журналисты HS отмечают, что первопричиной такого шага украинских властей является намек премьер-министра Финляндии Санны Марин.

Марин в марте находилась с визитом в Киеве и якобы намекнула Президенту Украины Владимиру Зеленскому на возможность передачи истребителей Hornet Воздушным силам ВСУ.

Именно после этого Украина и активизировалась в этом направлении.

Напомним, на днях министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности истребителей МиГ-29.

Добавим, что президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что в ближайшие дни эта страна передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.

А премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил о том, что правительство этой страны согласовало передачу ВСУ боевых истребителей МиГ-29.

Фото: пресс-служба Президента Украины