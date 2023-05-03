Питання виплат військовим потребує уваги до справедливості, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу. Фото: УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що питання виплати військовим дуже чутливе, оскільки варто зважати, хто перебуває на передовій, а хто далеко від лінії фронту. Це питання справедливості.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

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На запитання, чи обговорювалось владою, як саме можливо гідно забезпечити оплату захисникам держави, Данілов відповів, що це вкрай чутливе питання.

"Ті військові, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, у них зовсім інше фінансове забезпечення. І це не 30 тис., це зовсім інші гроші, але мова йде саме про тих людей, які знаходяться безпосередньо при виконанні бойових завдань", — заявив секретар РНБО.

Він зазначив, якщо мова йде про тих, хто перебуває далеко за межами лінії фронту, де не ведуться бойові дії, то несправедливо було б, щоб вони отримували так само, які і ті, хто на передовій.

"Ми ні в якому разі (нікого — Ред.) не принижуємо. Ті люди, які перебувають на фронті, безпосередньо на передовій, отримають зовсім іншу заробітну плату. А ті люди, які умовно навчаються в тих, чи інших закладах, які мають стосунок до наших військових, до міноборони... Перебувати на навчанні й отримати 30 тис., наскільки це є справедливо, мені важко сказати", — наголосив Данілов.

Хто займається цим питанням

За його словами, сьогодні відбувається дискусія в який спосіб це все треба зробити. Це стосується Верховної Ради, адже депутатам потім потрібно буде артикулювати, де взяти гроші, тому це чітко має бути розраховано.

"Я більш ніж впевнений, що наші військові не будуть ображені на ті виплати, які їм забезпечить держава", — підсумував Данілов.

Нагадаємо, що в сьогоднішньому інтервʼю секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, як саме може відбуватися деокупація Криму. За його словами, звільнення пів острова буде відбуватись у такий спосіб, який керівництво буде вважати за необхідне.