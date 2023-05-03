Вопрос выплат военным требует внимания к справедливости, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга. Фото: УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вопрос выплаты военным очень чувствителен, поскольку стоит учитывать, кто находится на передовой, а кто вдали от линии фронта. Это вопрос справедливости.

Об этом Данилов рассказал в интервью Радио Свобода.

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На вопрос, обсуждалось ли властью, как можно достойно обеспечить оплату защитникам государства, Данилов ответил, что это крайне чувствительный вопрос.

"Те военные, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, у них совсем другое финансовое обеспечение. И это не 30 тыс., это совсем другие деньги, но речь идет именно о тех людях, которые находятся непосредственно при выполнении боевых задач", — заявил секретарь СНБО.

Он отметил, если речь идет о тех, кто находится далеко за пределами линии фронта, где не ведутся боевые действия, то несправедливо было бы, чтобы они получали так же, как и те, кто на передовой.

"Мы ни в коем случае (никого — Ред.) не унижаем. Те люди, которые находятся на фронте, непосредственно на передовой, получат совсем другую заработную плату. А те люди, которые условно учатся в тех или иных заведениях, имеющих отношение к нашим военным, к минобороны... Находиться на учебе и получать 30 тыс., насколько это справедливо, мне трудно сказать", — подчеркнул Данилов.

Кто занимается этим вопросом

По его словам, сегодня проходит дискуссия как это все надо сделать. Это касается Верховной Рады, ведь депутатам потом нужно будет артикулировать, где взять деньги, поэтому это должно быть рассчитано четко.

"Я более чем уверен, что наши военные не будут обижены на те выплаты, которые им обеспечит государство", — подытожил Данилов.

Напомним, что в сегодняшнем интервью секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, как именно может происходить деоккупация Крыма. По его словам, освобождение полуострова будет происходить таким образом, который руководство будет считать необходимым.