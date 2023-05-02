При звільненні Криму використаємо "трішки інші" засоби, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: УНІАН

У сьогоднішньому інтервʼю секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, як саме може відбуватися деокупація Криму. За його словами, звільнення півостріву буде відбуватись у такий спосіб, який керівництво буде вважати за необхідне.

Про це Олексій Данілов заявив в інтервʼю для "Радіо Свобода".

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Данілов запевнив українців, що повернення Криму відбуватиметься в такий спосіб, який буде вигідний і необхідний Україні. А також додав, що в разі потреби ЗСУ використають "трохи інші" засоби.

"Мені складно казати, чи без бою вони (росіяни, — Ред.) будуть щось віддавати. Можу єдине сказати, що при необхідності ми будемо звільняти в такий спосіб, який будемо вважати за необхідне на час ухвалення тих чи інших рішень. І ні в кого ми питати з цього приводу дозволу не збираємося. Це наша земля, і наше завдання — її звільнити", — наголосив Данілов.

Секретар РНБО коментує і вибухи в Криму. Каже, що "Господь милостивий до України".

"Господь милостивий до нашої країни, він періодично відправляє сигнали рашистам, зараз саме так треба говорити, що їм треба звідти забиратися. І ці сигнали йдуть у відповідний спосіб. Думаю, що ті люди, які мають трішечки розуму, мають розуміння, що треба якомога швидше забиратися з півострова", — зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Резніков заявив, що ЗСУ звільнять Крим без бою.