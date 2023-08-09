Південна Корея долучиться до робочої групи з імплементації Формули миру в Україні

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і Президент України Володимир Зеленський. Фото: Yonhap news

Південна Корея братиме участь у робочій групі, завданням якої є імплементація мирного плану, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським. "Формула миру" містить 10 пунктів.

Про це повідомляє Yonhap.

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Що відомо

Як відомо, рішення було прийнято під час візиту радника з національної безпеки Чо Те Йона до Саудівської Аравії минулих вихідних для участі в багатонаціональних мирних переговорах щодо України.

У зустрічі взяли участь радники з національної безпеки 45 країн, більшість із яких висловили свою прихильність припиненню війни в Україні та швидкому відновленню миру в країні.

Мирний план Зеленського, відомий як "Формула миру", містить 10 пунктів, які, серед іншого, закликають до радіаційної та ядерної безпеки, продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, звільнення всіх ув’язнених і депортованих.

Учасники зустрічі також домовилися продовжити обговорення щодо проведення подібного зібрання в майбутньому та проведення саміту "Формула миру" за пропозицією Зеленського.

"Згідно з одним із ключових пунктів запропонованої нами "Ініціативи миру та солідарності в Україні", ми візьмемо участь у робочій групі "Формула миру", — сказав чиновник.

Українська формула миру

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Еенергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Справедливість.

Потреба негайного захисту природи.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Нагадаємо, що у вересні в Нью-Йорку відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. Його може відвідати Президент України Володимир Зеленський, щоб представити свою Формулу миру.