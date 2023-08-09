Південна Корея долучиться до робочої групи з імплементації Формули миру в Україні
Південна Корея братиме участь у робочій групі, завданням якої є імплементація мирного плану, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським. "Формула миру" містить 10 пунктів.
Про це повідомляє Yonhap.
Що відомо
Як відомо, рішення було прийнято під час візиту радника з національної безпеки Чо Те Йона до Саудівської Аравії минулих вихідних для участі в багатонаціональних мирних переговорах щодо України.
У зустрічі взяли участь радники з національної безпеки 45 країн, більшість із яких висловили свою прихильність припиненню війни в Україні та швидкому відновленню миру в країні.
Мирний план Зеленського, відомий як "Формула миру", містить 10 пунктів, які, серед іншого, закликають до радіаційної та ядерної безпеки, продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, звільнення всіх ув’язнених і депортованих.
Учасники зустрічі також домовилися продовжити обговорення щодо проведення подібного зібрання в майбутньому та проведення саміту "Формула миру" за пропозицією Зеленського.
"Згідно з одним із ключових пунктів запропонованої нами "Ініціативи миру та солідарності в Україні", ми візьмемо участь у робочій групі "Формула миру", — сказав чиновник.
Українська формула миру
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Еенергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених і депортованих.
- Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
- Виведення російських військ і припинення бойових дій.
- Справедливість.
- Потреба негайного захисту природи.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
Нагадаємо, що у вересні в Нью-Йорку відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. Його може відвідати Президент України Володимир Зеленський, щоб представити свою Формулу миру.