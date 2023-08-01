Зеленський зможе представити Формулу миру у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

У вересні у Нью-Йорку відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН. Його може відвідати Президент України Володимир Зеленський, щоб представити свою Формулу миру.

Про це пише Bloomberg.

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Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, впровадження Формули Зеленського "дозволить забезпечити не тільки мир для України, але й створить механізми для протидії майбутнім конфліктам у світі".

Для реалізації цієї Формули, використовують трифазну структуру. На першому етапі щотижня кожен пункт Формули обговорювали з представниками понад 50 країн світу.

Наразі Україна впроваджує вже другу фазу — організувала зустріч радників з національної безпеки країн Заходу та Глобального Півдня. І вже цими вихідними 5-6 серпня у Саудівській Аравії обговорять питання миру в Україні. На заході планують представити десять основоположних пунктів Формули миру Зеленського.

Згідно плану ОП, третьою фазою узгодження Формули миру стане установчий Глобальний саміт на рівні лідерів держав під час сесії ООН. Але не всі союзники України з цим погоджуються.

"Деякі союзники не бажають цього через складну логістику, яка була б задіяна, і вважають за краще проводити заходи в рамках запланованого тижня", — повідомляє ЗМІ.

Водночас за інформацією ЗМІ, Президент Зеленський візьме участь в інших сесіях і зустрічах протягом тижня Генасамблеї ООН в Нью-Йорку вже у вересні цього року.

Очікується, що Путіна на цьому засіданні не буде. Адже Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора.

Крім того, за інформацією ЗМІ, 24 серпня у День незалежності України можуть провести засідання Ради Безпеки, присвячене питанням захисту дітей.

Нагадаємо, США вже цього тижня почнуть консультації щодо гарантій безпеки для України.