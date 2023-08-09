Южная Корея присоединится к рабочей группе по имплементации Формулы мира в Украине

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Yonhap news

Южная Корея примет участие в рабочей группе, задачей которой является имплементация мирного плана, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. "Формула мира" содержащая 10 пунктов.

Об этом сообщает Yonhap.

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Что известно

Как известно, решение было принято во время визита советника по национальной безопасности Чо Тэ Йона в Саудовскую Аравию в минувшие выходные для участия в многонациональных мирных переговорах по Украине.

Во встрече приняли участие советники по национальной безопасности 45 стран, большинство из которых выразили свою приверженность прекращению войны в Украине и скорейшему восстановлению мира в стране.

Мирный план Зеленского, известный как "Формула мира", содержит 10 пунктов, которые, среди прочего, призывают к радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности, освобождению всех заключенных и депортированных.

Участники встречи также договорились продолжить обсуждение проведения подобного собрания в будущем и проведения саммита "Формула мира" по предложению Зеленского.

"Согласно одному из ключевых пунктов предложенной нами "Инициативы мира и солидарности в Украине", мы примем участие в рабочей группе "Формула мира"", — сказал чиновник.

Украинская формула мира

Радиационная и ядерная сохранность.

Продовольственная безопасность.

Энергобезопасность.

Освобождение всех пленных и депортированных.

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

Вывод русских войск и прекращение боевых действий.

Справедливость.

Потребность в немедленной защите природы.

Недопущение эскалации.

Фиксация окончания войны.

Напомним, что в сентябре в Нью-Йорке состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН. Его может посетить президент Украины Владимир Зеленский, чтобы представить свою Формулу мира.