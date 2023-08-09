Южная Корея присоединится к рабочей группе по имплементации Формулы мира в Украине
Южная Корея примет участие в рабочей группе, задачей которой является имплементация мирного плана, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. "Формула мира" содержащая 10 пунктов.
Об этом сообщает Yonhap.
Что известно
Как известно, решение было принято во время визита советника по национальной безопасности Чо Тэ Йона в Саудовскую Аравию в минувшие выходные для участия в многонациональных мирных переговорах по Украине.
Во встрече приняли участие советники по национальной безопасности 45 стран, большинство из которых выразили свою приверженность прекращению войны в Украине и скорейшему восстановлению мира в стране.
Мирный план Зеленского, известный как "Формула мира", содержит 10 пунктов, которые, среди прочего, призывают к радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности, освобождению всех заключенных и депортированных.
Участники встречи также договорились продолжить обсуждение проведения подобного собрания в будущем и проведения саммита "Формула мира" по предложению Зеленского.
"Согласно одному из ключевых пунктов предложенной нами "Инициативы мира и солидарности в Украине", мы примем участие в рабочей группе "Формула мира"", — сказал чиновник.
Украинская формула мира
- Радиационная и ядерная сохранность.
- Продовольственная безопасность.
- Энергобезопасность.
- Освобождение всех пленных и депортированных.
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий.
- Справедливость.
- Потребность в немедленной защите природы.
- Недопущение эскалации.
- Фиксация окончания войны.
Напомним, что в сентябре в Нью-Йорке состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН. Его может посетить президент Украины Владимир Зеленский, чтобы представить свою Формулу мира.