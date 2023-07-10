Південна Корея передала Україні більше нелетальної допомоги, — CNN

Президенти України та Південної Кореї з делегаціями своїх країн на переговорах у Японії, 21 травня 2023 року. Фото: Офіс Президента

У Південній Кореї вирішили надати Україні нелетальну допомогу. Що саме це буде поки невідомо.

Про це пише CNN, посилаючись на Міністерство національної оборони Південної Кореї.

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Як буде допомагати Південна Корея

Раніше Associated Press повідомляло, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив про те, що Південна Корея буде надавати Україні і далі гуманітарну та фінансову підтримку. Це будуть машини для розмінування та карети швидкої допомоги.

"Південна Корея неодноразово відстоювала свою позицію не постачати Україні летальну зброю після вторгнення Росії", — додали у виданні.

Реакція на підрив Каховської ГЕС

Відомо, що Південна Корея планувала надати Україні гуманітарну допомогу у розмірі одного мільйона доларів США. Ця пропозиція стала відповіддю на катастрофічну руйнацію Каховської ГЕС.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попросив у Південної Кореї системи протиповітряної оборони. Це необхідність для України, щоб захистити людей і надалі могти відбудувати країну.