Південна Корея передала Україні більше нелетальної допомоги, — CNN
У Південній Кореї вирішили надати Україні нелетальну допомогу. Що саме це буде поки невідомо.
Про це пише CNN, посилаючись на Міністерство національної оборони Південної Кореї.
Як буде допомагати Південна Корея
Раніше Associated Press повідомляло, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив про те, що Південна Корея буде надавати Україні і далі гуманітарну та фінансову підтримку. Це будуть машини для розмінування та карети швидкої допомоги.
"Південна Корея неодноразово відстоювала свою позицію не постачати Україні летальну зброю після вторгнення Росії", — додали у виданні.
Реакція на підрив Каховської ГЕС
Відомо, що Південна Корея планувала надати Україні гуманітарну допомогу у розмірі одного мільйона доларів США. Ця пропозиція стала відповіддю на катастрофічну руйнацію Каховської ГЕС.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попросив у Південної Кореї системи протиповітряної оборони. Це необхідність для України, щоб захистити людей і надалі могти відбудувати країну.